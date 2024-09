“Espero que competim millor que l'any passat”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del Força Lleida femení, Rubén Petrus, va dir ahir que espera una temporada “plena d’èxits en el sentit que siguem un millor equip cada dia, que creixem i que competim més bé que l’any passat per veure si sona la flauta”, malgrat que no va especificar a quin objectiu es referia en concret.

Petrus sí que va incidir que aquesta temporada s’han cobert algunes carències que hi va haver en l’anterior. “Està anant molt bé la pretemporada perquè és la primera vegada que estant l’equip a Lliga Femenina 2 hi ha totes les jugadores des del primer dia. Això és una cosa que cal destacar perquè és difícil i ho hem aconseguit enguany encara que hagi estat en l’últim moment. Penso que és una cosa important perquè crees sinergies molt abans i aquest és un avantatge que tenim respecte a anys anteriors. A més, l’equip és diferent, ja que és molt jove”, va explicar.Val a recordar que el Força Lleida ha incorporat quatre jugadores (la targarina Martina Peláez, la congolesa amb passaport francès Clara Mertz, l’hongaresa Laura Biczo i la polonesa Justyna Rudzka) i de la passada campanya en continuen sis (Abril Rexach, Maria Cerqueda, Carla Fernández, Andrea Fernández, Iris Tribó i Laura Gil). Petrus va assenyalar que “aquestes dos primeres setmanes han estat de molt volum físic sense carregar gaires coses tàctiques perquè tenim tota la temporada per a aquestes coses. A partir d’ara intentarem jugar el màxim d’amistosos possibles (avui jugaran el primer) perquè al final quatre jugadores de les deu són noves”.Segons Petrus, “és una plantilla bastant diferent de la de l’any passat. Vam començar amb dos jugadores 5 que no havíem tingut l’any anterior i al tractar-se d’un equip molt jove és una cosa que ens donarà més frescor per fer un joc ràpid, alegre i agressiu. Sí, és veritat que a nivell de talent i anotador potser hem perdut una mica, però aquest joc amb més ritme penso que suplirà bastant bé els altres aspectes”, va concloure el tècnic menorquí.