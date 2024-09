Fígols acull la Vertical Prat, que combina el running amb el parapent

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fígols, a l’Alt Urgell, va acollir dissabte passat la Vertical Prat, una carrera que surt d’aquesta població i puja fins al cim de Prat, amb uns 5,5 km i un desnivell de 746 metres. Aquesta prova organitzada pel Club Parapent Organyà té la particularitat que combina la categoria de running amb la de paramuntanya, que consisteix a pujar al cim amb el parapent a l’esquena i saltar intentant fer punteria en una diana a la pista d’aterratge, puntuant tant el temps d’arribar a dalt com la destresa en el moment d’aterrar. En aquesta prova van participar 18 parapentistes (tot un rècord). Els vencedors van ser Guillem Vilaseca i Mireia Garcia.

A la cursa de running van sortir 82 corredors. El podi va ser ocupat per Lluís Salcedo, Jordi Gallego i Amadeu March en homes, mentre que Lídia Puyals, Maialen San Sebastián i Roser Español van fer el mateix en dones.Amb aquests resultats la classificació general queda amb Sonia Gualdo primera, seguida per Lídia Puyals i Neus Ramos. Mentre que a la masculina Lluís Salcedo augmenta la diferència amb els seus perseguidors, Marc Calvet i Jordi Gallego. El Circuit no descansa i el diumenge 8 de setembre se celebra la Radikal Estana, l’única carrera que es fa a la Cerdanya.