El Rodibook reuneix més de 1.400 motards en la tretzena edició

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La tretzena edició del Rodibook Rutes Salvatges del Pirineu, un esdeveniment motociclista no competitiu organitzat per Rodi Motor Services amb Vielha com a punt neuràlgic, va reunir més de 1.400 motards durant el cap de setmana passat, més de 53 acompanyants, fet que va suposar un rècord de participació en la prova, que va recórrer paratges del Pirineu català i occità.

Durant el 30 i 31 d’agost, els inscrits a les modalitats Off-Road (Rookie i Pro) van recórrer entre 270 i 400 quilòmetres, mentre que aquells que van optar per les rutes de carretera (Rookie i Pro) van fer entre 450 i 750 quilòmetres. Com ja és habitual, la ruta es va mantenir en secret fins al 29 d’agost a la nit, poques hores abans que comencés, moment en què es va entregar el roadbook als participants de l’esdeveniment.A més, l’organització va dedicar 10 € de cada inscripció a projectes benèfics canalitzats a través de diferents entitats. Aquest any s’ha donat 15.000 € repartits entre diferents projectes d’inclusió social, conservació de patrimoni cultural i accions de reforestació i recuperació mediambiental.Jordi Esteve, alma mater del Rodibook, va comentar després de la prova que “és tot un orgull veure com any rere any el projecte continua creixent”. “Al juny vam començar a veure la gran gana que hi havia per a aquesta edició, després d’esgotar-se el 80% de les inscripcions en menys d’un minut. De fet, prop de 300 persones es van quedar en llista d’espera i desafortunadament no van poder participar en l’esdeveniment. La motivació dels participants i la implicació dels voluntaris fan del Rodibook l’esdeveniment de referència per a tots els amants de les motos”, va afegir Esteve.

Els inscrits van recórrer un mínim de 270 quilòmetres i un màxim de 750 pel Pirineu català i occità