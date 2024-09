Groves guanya a l'esprint a Santander i O'Connor manté el seu avantatge

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’australià Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) va guanyar ahir a l’esprint la dissetena etapa de la Vuelta a Espanya 2024, disputada entre Arnuero i Santander sobre 141,5 quilòmetres, mentre que el també australià Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) segueix un dia més com a líder, amb cinc segons d’avantatge sobre l’eslovè Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).

El mallot verd de la carrera va aconseguir el seu tercer triomf en aquesta edició després de derrotar a l’esprint el txec Pavel Bittner (Team DSM-Firmenich PostNL) i el belga Vito Braet (Intermarché-Wanty), en una jornada amb protagonisme per a la pluja i el fred, i en la qual no hi va haver cap moviment entre els favorits de la general.Després de la duresa de les dos últimes etapes amb arribada al Cuitu Negru i els llacs de Covadonga, el protagonisme va recaure per als equips dels velocistes i per als quatre escapats que van comandar la jornada des de l’inici. Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) va estar en aquest grup amb Jonas Gregaard (Lotto-Dstny), Thibault Guernalec (Arkéa-B & B Hotels) i Thomas Champion (Cofidis). Però ahir era etapa per als velocistes i els equips no van permetre una arribada en solitari.