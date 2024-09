Segueix el Lleida CF contra l'Atlètic Balears per Lleida TV i la retransmissió de Lleida en Joc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió retransmetrà dissabte el primer partit d'aquesta temporada del Lleida CF a casa a la Segona Federació contra el CD Atlético Baleares. La narració anirà a càrrec de 'Lleida En Joc' amb Arnau Vilà, Àlex Gargallo i Víctor Paracuellos com a narradors i l'entrenador Edu March com a comentarista invitat. Es podrà veure per televisió i també des de la web de SEGRE.

La retransmissió donarà inici a les 19.15 h amb una entrevista prèvia a Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF. També es connectarà a l'exterior del camp per conèixer l'ambient que es respira a la fan zone que ha instal·lat el club per seguir el partit.

Un cop s'hagin acabat els 90 minuts, a les 21.20 h aproximadament, es farà un postpartit amb tots els analistes i es retransmetrà de forma íntegra les declaracions dels entrenadors i jugadors a la sala de premsa del Camp d'Esports.

El Lleida CF disputarà aquest partit a porta tancada, arran dels incidents que hi va haver la temporada passada en l'últim partit del play-off. Precisament, el club ha instal·lat una pantalla gegant a l'exterior de l'estadi per seguir la retransmissió del partit, gràcies a un patrocini signat per part del Lleida CF amb Lleida Televisió.