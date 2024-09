Gabri: “Diumenge es veurà una mica l'equip que vull”

Gabri García, entrenador de l’Atlètic Lleida, veu l’equip preparat per afrontar aquest diumenge l’inici de la Lliga de Tercera RFEF, categoria en la qual s’estrenen i, malgrat comptar amb una plantilla molt renovada –només en continuen tres de la passada temporada–, creu que el treball portat a terme durant l’estiu ha estat bo i per això pensa que “diumenge es veurà una mica l’equip que vull”, va explicar ahir, en la prèvia del partit que jugarà diumenge a les 12.00 davant de la Fundació Esportiva Gramenet, al Municipal Ramon Farrús.

“Estem desitjant que arribi la competició”, va assenyalar. “Fa sis setmanes que treballem amb una plantilla en la qual hi ha moltes noves incorporacions, gent que arriba de treballar amb entrenadors molt diferents, però penso que la pretemporada ha anat bé i ja es comença a veure la idea que tinc de l’equip.”No obstant, va admetre que té molta feina al davant i que “en un primer partit sempre queden coses per ajustar”. El tècnic a destacar també que a l’equip “n’hi ha molts que són de Lleida”, la qual cosa considera “molt important” per al projecte, així com la joventut de la plantilla que, va dir, “té una mitjana de 23 anys, amb alguns veterans, com Pau Torres o Boris Garrós i això m’agrada” i va assenyalar que la seua idea de joc és que “l’equip sigui dinàmic i tingui el control del partit”.Pel que fa al rival, va assenyalar que “he vist poc d’ells però sabem que és un equip valent que ens crearà moltes dificultats. Ens ho posaran difícil” i va demanar a l’afició que vagi al camp perquè “segur que som un equip al qual val la pena veure”.