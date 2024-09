Gesta del Pons Lleida

Publicat per Josep Felis Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida va obrir la Lliga Catalana en gran. Es va imposar per 5-4 a un Barcelona que, malgrat que tenia les baixes de sis internacionals, semblava tenir el partit sentenciat amb l’1-3 amb què es va arribar al descans. Però en una gran segona part l’equip d’Edu Amat va ser capaç de capgirar el marcador i va fer un gran pas per estar a la Final Four d’aquesta competició.

El Barça, amb tres jugadors del filial a les seues files, va sortir amb força i en els primers minuts ja va disposar de dos ocasions clares, abans que Curtiellas firmés el 0-1 al minut 6. Nuno Paiva va empatar al 15, però en els últims minuts Pablo Álvarez i Ferran Font van posar un 1-3 que semblava la sentència.Però no va ser així i el Pons Lleida va sortir amb ganes a la segona part. Nico Ojeda, de falta directa, va fer el 2-3 al 41 i encara que el Barcelona va tornar a obrir buit un minut després, amb un penal transformat per Pablo Álvarez (2-4), en els últims 10 minuts el Pons Lleida es va llançar sense complexos a buscar la victòria.Fran Tombita Torres, un dels tres fitxatges de l’equip, al costat de David Giménez i el Chino Miguélez, va marcar el 3-4 en el minut 43 i, pocs segons després, Nico Ojeda, en una altra falta directa, empatava el partit (4-4) portant l’eufòria a les grades. El matx es va posar intens i a falta de 39 segons Sergi Duch va marcar el 5-4, la qual cosa va generar unes exagerades protestes dels jugadors visitants, que veien com se’ls escapava el partit.Amat va dir que “amb el que més content me’n vaig és l’ambient del pavelló. No m’ho esperava. La gent ha respost i ha demostrat que tenia ganes d’hoquei i que està amb l’equip. El rival era difícil, s’ha notat que era el primer partit, amb moltes imprecisions però el més important és que s’ha vist que l’equip té caràcter”.