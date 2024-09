L'Alpicat planta cara al Calafell a la Seu d'Urgell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alpicat, que aquesta temporada s’estrenarà a l’OK Lliga masculina, va plantar cara ahir en el Torneig Clyton-Cadí de la Seu d’Urgell a un dels rivals amb qui s’enfrontarà, el Calafell. L’equip al que entrena Jordi Sito Expósito va perdre 2-4, però va estar dins del partit fins a l’últim segon. Dins d’aquest mateix torneig el Vila-sana va perdre ahir davant de la selecció de Xile, que competirà al Mundial per 3-0. Avui serà l’Alpicat femení el que s’enfrontarà amb la selecció xilena, mentre que el masculí jugarà contra el Maçanet.

L’Alpicat va jugar d’inici amb Xavi Bosch, Mats Zilken, David Ballestero, Marc Vázquez i Uri Llenas, jugant també Ricard Casal, Miquel Serret, Iago Vázquez, Pol Besolí i Jan Munné. Va tenir una molt bona posada en escena i es va avançar al marcador. Però va patir a les contres i en una el Calafell va aconseguir l’empat, i els del Segrià van arribar al descans perdent 1-3 per dos errors consecutius en els últims compassos de la primera part. En la segona es va atansar 2-3, i quan buscava l’empat, a falta de pocs segons va encaixar el 2-4. El tècnic va dir després del partit que “hem tingut les nostres ocasions i dominat algunes fases, però no pots regalar minuts i a OK Lliga és molt difícil remuntar un 1-3.El Vila-sana, per la seua part, sense set de les seues jugadores, va perdre 3-0 davant de Xile. Van jugar el matx Sandra Coelho i Marta Cerrada a la porteria; a més de Maria Porta, Ana Horche, Sara Planella, Laura Pastor, Hanae Herrault, Judith Ortega i Maria Parrot. Després del partit Lluís Rodero va valorar que “hem competit bé davant d’un rival que està preparant el Mundial. Me’n vaig satisfet del treball de l’equip i demano a l’afició que diumenge ens doni suport a la Lliga Catalana”.