Revàlida en el centenari

L’AEM afronta una temporada especial i il·lusionant, en la qual començarà a celebrar els actes del centenari del club, fundat el 1925, com el degà de la ciutat de Lleida. I ho farà mostrant una nova versió de la seua constant reinvenció, a la qual es veu abocat pel constant bon rendiment en el terreny de joc i la seua humilitat com a entitat en una categoria en la qual competeixen alguns dels escuts més importants del futbol espanyol.

Després d’accedir a un play-off històric que donava accés a la màxima categoria la campanya passada, l’equip lleidatà ha vist com marxava la meitat de la plantilla, la qual cosa ha obligat a confeccionar un nou projecte al Recasens, amb onze cares noves i onze renovacions.En la tercera temporada amb Rubén López a la banqueta, l’equip parteix amb l’anell de ser un rival estireganyós molt difícil de vèncer, després de ser setè i sisè, respectivament, en les dos últimes temporades, amb la solidesa defensiva com a principal arma per sumar punts i el Recasens com el millor aliat per desplegar el seu estil de joc.En un mercat difícil per firmar, amb només tres equips descendits i amb dos sent filials, l’AEM ha aprofitat oportunitats de mercat per complementar un equip que manté el nucli dur del vestidor i espera el retorn de peces importants com Mariajo, Laura Fernández i Jeni en el tram inicial de competició després que patissin lesions de genoll.A la porteria, es manté la portera de Guissona Laura Martí, la menys golejada a la Lliga la passada temporada, i compartirà la meta del Recasens amb la lleonesa María Mon, que arriba del futbol nord-americà.El conjunt lleidatà també ha pogut firmar importants renovacions en la defensa. En aquesta zona segueixen les dos laterals titulars la passada campanya: la del planter Meri Martorell, la gran revelació de l’any passat, i Loba, a qui se suma Laura Blasco, arribada de l’Alhama. Al centre del darrere també es mantenen Andrea Palacios i Silvia Peñalver, a més de Jeni, que ja acaba la seua recuperació. Vero Herrera, del Tenerife B, i Maryame Atiq, del Logronyo.En el cas de Palacios, també pot actuar al doble pivot del 4-2-3-1 de Rubén López. Al costat d’ella, també segueix una altra peça clau com Noe Fernández. Per reforçar la sala de màquines, s’ha firmat Paula Ransanz, del Racing, i Inés Faddi, que torna després de tres anys al Granada, l’últim a la màxima categoria.Al davant, a la mitjapunta, actuarà Marina Pérez, que arriba de l’Elx, de Segona RFEF. On hi ha més cares noves és a la zona atacant, que s’ha quedat una mica curta pel que fa a efectius i on han arribat les extrems María Lara, després de pujar amb l’Espanyol a Lliga F, i Fatima Gharbi, de l’Europa però lesionada de gravetat durant la pretemporada. A més, també reforcen la punta d’atac Marta Gestera, arribada del Pradejón, i Mery Martí, del Rayo però amb experiència en la màxima categoria.Les cares noves s’uniran a Evelyn Acosta, màxima golejadora la passada campanya amb cinc gols, Mariajo i Laura Fernández quan acabin les seues recuperacions, i Abril Rodrigo, la jove perla del planter, ja plenament recuperada de la lesió que la va tenir un any i mig sense jugar.Amb aquestes peces i l’aportació d’algunes joves del filial que podria traslladar-se a la pretemporada, el conjunt lleidatà ha tancat la pretemporada de set partits amb cinc triomfs, tots amb la porteria a zero, i dos derrotes, davant del Llevant Badalona (1-0) i l’Espanyol (2-0), de Lliga F. Una preparació que ha deixat bones sensacions per batre’s amb equips potentíssims com l’Alhama, l’Alabès, l’Osasuna i els acabats de descendir Vila-real i Sporting Huelva, a més del filial del Barça, campió de Lliga les dos últimes temporades, i els del Reial Madrid i l’Atlètic.