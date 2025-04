Molt més que un bar de poble: "Sense espais com aquest el poble a poc a poc va morint"

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

El bar Centro de Maldà està d’aniversari, acaba de complir una dècada de trajectòria. Els seus actuals responsables expliquen que “el projecte va nàixer de la necessitat que hi havia fa 10 anys pel traspàs d’aquest bar, que porta funcionant des del 1911, i de les nostres ganes d’impulsar un projecte gastronòmic i cultural a Maldà”. Durant aquesta dècada, la gestió ha passat a estar en mans d’una cooperativa amb un funcionament horitzontal, que per als seus quatre socis actuals ha estat la “clau” del projecte.

A part de la manera d’organitzar-se, “Centro de Maldà ha combinat la seua funció de bar de poble i de foment de trobada i relació dels veïns, amb un plus afegit de cultura (amb un espai d’exposicions, concerts de música en directe amb una programació regular) i de política (amb la biblioteca de la dona escriptora –amb més de 800 llibres– i els debats que anem organitzant)”, destaca Sebastià Mata, un dels quatre socis actuals del projecte que avui compta amb una plantilla de vuit persones.

Així mateix, Mata també va assenyalar que, “a part de funcionar com a bar, hem posat molt el focus a treballar per evitar el despoblament, i això ens ha portat a altres projectes d’accés a l’habitatge mitjançant Repoblem o del dret a les cures amb la Xarxa pel Dret a la Cura de Ponent, entre altres qüestions”. Això també ha permès diversificar l’activitat de la cooperativa Al Centro La Vida SCCL, especialitzada en la revitalització rural i amb el bar Centro com a activitat principal.

Mata va insistir en “el valor afegit dels bars de poble com a espai de socialització dels veïns”. Va reconèixer que “les dinàmiques socials als pobles petits com és el cas de Maldà no són fàcils per falta de massa crítica, i si no existeixen espais com aquests bars, en els quals els veïns es reuneixen cada dia, parlen i comenten les seues vides, el poble a poc a poc va morint, perquè els veïns acaben patint un aïllament no desitjat i això fa que els joves marxin i els grans acabin morint, en molts casos sols”.

D’altra banda, Mata també va afirmar que després de posicionar-se políticament “la ciutadania ha vist el bar Centro com un espai de referència al qual acudir quan tenen un problema o una necessitat de forma totalment informal, i encara que probablement no tinguem la solució, podem facilitar un contacte perquè aquesta necessitat pugui ser atesa”.

L’establiment també ha funcionat com a espai d’acollida. Mata va explicar que “persones que acabaven d’arribar al poble van començar a treballar aquí i la seua integració va ser més fàcil i més ràpida encara que aquesta ocupació no es projectés per gaire temps”. Per a Mata, “aquest és un exemple d’un cas d’èxit perquè aquestes persones han pogut arrelar-se aquí, els veïns les han reconegut i acceptat, perquè han pogut interactuar directament i sovint amb ells”.

Així mateix, Mata va indicar que el bar Centro és un exemple de la important funció que fan tots els bars als pobles petits de moltes zones de Lleida. Per posar en relleu aquesta funció i celebrar els seus deu anys, dissabte van organitzar un dinar popular en el qual es va implicar tota la comunitat. Es va poder degustar una cassola d’estofat de senglar, elaborada gràcies a la col·laboració dels caçadors de la localitat i dels proveïdors de proximitat que van aportar els ingredients. Al seu torn, l’animació musical va anar a càrrec d’Alidé Sans.