Derrota inaugural del Mollerussa contra el San Cristóbal

Publicat per MARC PERELLÓ Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va perdre ahir per la mínima contra el San Cristóbal (0-1), en l’estrena de lliga de la seua segona temporada a Tercera RFEF, que afronta amb un projecte molt remodelat i amb Moha El Yaagoubi com a nou tècnic. Un solitari gol de Cantí en l’arrencada del segon temps va valer el triomf per a l’equip visitant, que va saber treure un millor rèdit de les seues ocasions que el conjunt del Pla d’Urgell.

Va ser un partit que els locals van saber controlar en els primers minuts, amb un joc sòlid al darrere i amb molta iniciativa per arribar amb perill a l’àrea de Carles Segura, aprofitant l’electricitat dels seus extrems i una bona versió a la punta d’atac de Jofre Graells, un dels capitans, que hauria pogut avançar el seu equip en el minut 12, després d’aprofitar una indecisió defensiva del San Cristóbal. El conjunt visitant exigia al Mollerussa amb un joc més físic i explotant el talent dels seus davanters, una cosa que la defensa va patir en els primers compassos, amb jugadors com Izan, molt ràpid i eficient en l’espai.Quan el Mollerussa estava consolidant uns primers vint minuts de mèrit, arribant a sotmetre el San Cristóbal, Carles Segura va treure una pilota des de la seua pròpia àrea cap al lateral dret, Héctor Parrado, que va cometre falta en aquesta pugna per la pilota sobre Zourdine Thior, que va sortir molest d’aquesta acció. Per uns instants es va generar tensió entre els dos jugadors i el col·legiat, Víctor Moreno Martínez, ho va resoldre mostrant la targeta groga a ambdós jugadors.Malgrat aquest contratemps, el Mollerussa va demostrar estar còmode i confiat en el partit. Al llindar del descans, Jonathan Linares va arribar amb perill a l’àrea de Carles Segura, però el porter del San Cristóbal va repel·lir un bon xut del defensa del Mollerussa, ahir reconvertit en interior. Poc després, Zourdine va buscar inquietar Segura amb una rematada que se’n va anar per sobre de la porteria.Al segon temps, el conjunt del Pla d’Urgell va continuar oferint molt bones prestacions, amb dos arribades en les quals Jofre Graells no va poder trobar la millor línia de xut per batre el porter rival. En el minut 50, i malgrat no comptar amb la possessió de pilota i de les millors oportunitats, el San Cristóbal es va avançar mitjançant de Mario Cantí. El davanter egarenc va batre amb una canonada forta i col·locada la porteria d’un Albert Batalla que no va poder arribar a la pilota (0-1).Una vegada superada l’hora de partit, van arribar els primers canvis per part dels dos equips. Van entrar Konu i Samba al lloc de Jofre i Pedrós, per donar energies renovades a un Mollerussa que començava a acusar el desgast d’un duel que va ser físicament molt exigent.Deu minuts després, el conjunt blanc-i-blau va fer un pas més en atac, en una ocasió en què Zourdine Thior va treure un bon xut que se’n va anar desviat per poc a l’esquerra de la porteria egarenca. A partir d’allà, el Mollerussa va saber recompondre’s una mica i hauria pogut igualar el xoc. Konu va rematar de cap dins de l’àrea en el 73, però el porter del San Cristóbal va agafar la pilota de forma molt segura. Poc després, Enric Bernat el va posar en més conflictes després d’executar una falta ben dirigida i que també va treure amb encert.En els minuts finals, Lamine Diaby va veure la groga després d’una falta a Putxi, quan el capità del Mollerussa intentava fer un desplaçament. No volia desistir el Mollerussa, però no va acabar arribant el gol local, en un partit en què el conjunt de Moha no va estar d’acord en diferents moments amb les decisions del col·legiat, cosa que va generar tensió, sobretot durant el segon temps, a la banqueta local. Després d’estrenar-se a la Lliga sense punts, el Mollerussa buscarà rescabalar-se en la segona jornada, en la qual visita el filial del Sabadell, dissabte al vespre (19.00 h).

L’entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, va valorar la derrota davant del San Cristóbal com un partit que es va escapar per detalls, i en el qual el seu equip va comptar amb diverses ocasions per poder canviar el resultat: “L’objectiu era sumar els tres punts, però no ha estat possible. El rival ha sabut controlar millor les diferents fases que han sorgit en el joc, encara que nosaltres hem jugat bastant bé i les primeres ocasions clares han estat nostres per poder avançar-nos en el marcador, sobretot al primer temps”, va declarar.

Malgrat el resultat, Moha creu que l’equip continuarà creixent i corregint aquestes debilitats a mesura que avancin els partits: “L’equip ha jugat bé, però el rival també ha sabut llegir el partit en altres aspectes, i és una llàstima que en aquestes situacions el rival ens hagi superat. Realment això els ha donat la victòria.”Moha va aprofundir sobre quins són els detalls que van condemnar l’equip en el partit. “Ens han guanyat en jugades en l’espai, tot i que en la recuperació hem estat fins, el rival ha trobat el seu moment i d’allà ens han fet el gol”, va destacar, a més de lamentar estrenar-se a casa amb una derrota davant de l’afició: “Avui no hem pogut donar una alegria a la nostra afició, però l’equip treballarà des de ja mateix per corregir aquests errors que ens han marcat, i per anar la setmana que veu a sumar els tres punts, davant d’un rival també molt difícil, el CE Sabadell B”, va insistir el tècnic.