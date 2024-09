Doble rècord a Térmens

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mohamed El Talhaoui (Club Atletismo Albacete) i Núria Tilló (AA Xafatolls) es van adjudicar ahir la victòria, amb rècords inclosos, en una de les proves clàssiques del calendari lleidatà de proves atlètiques, la 38 Cursa de la Diada de Térmens que, organitzada pels Amics de la Cursa de la Diada (ACUDIT), va reunir uns 600 participants entre les diverses propostes que oferia l’organització, la prova de 10 quilòmetres, una caminada popular, la carrera per parelles denominada Ekiden i, com a novetat, les proves infantils no competitives recuperades aquest any. La prova de 10 km es va desenvolupar per un circuit exigent amb trams de camí per la ribera del riu Segre. En la categoria masculina, El Talhaoui va polvoritzar en gairebé dos minuts l’anterior plusmarca de la prova, que és puntuable per a la Lliga Ponent, deixant-la en un temps de 29’31”. En segona posició es va classificar el lleidatà Ricard Pastó (AA Xafatolls), vencedor en diverses edicions de la Cursa de la Diada, que va parar el crono en 32’02”. I el tercer lloc del podi el va ocupar Yassine Bendada (Club Atletismo Albacete) amb un crono de 32’26”.

Pel que fa a la categoria femenina, l’arbequina Núria Tilló va reeditar el seu triomf de l’any passat i aquesta vegada ho va aconseguir establint una nova plusmarca de la prova amb un temps de 38’05”. Van completar el podi Andrea Bernal (Cornellà) amb un temps de 39’02” i la independent Alba Bellostas, que va parar el crono en 39'21”.En la modalitat Ekiden, carrera per parelles, es van imposar Jordi i Pere (Bifet & Tarrés), que van marcar un temps de 34’53”. En segona posició es van classificar Pere i César (Reyes de Faro) amb un registre de 34’58”, mentre que el tercer lloc va ser per a Juanma i Luis Miguel (Finques Prats Runners), que van establir un crono de 36’45”. El campionat de policies i bombers se’l van emportar Eugeni Serra i Angelina Marsal.