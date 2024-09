L'Alpicat debuta a la Lliga Catalana amb una derrota

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alpicat va debutar ahir a la Lliga Catalana amb una derrota a la pista de l’Igualada (3-1), en un partit en el qual els jugadors que entrena Jordi Sito Expósito es van veure superats a la segona meitat, en un duel que va ser més equilibrat del que indica el marcador.

L’Alpicat va pagar car un mal inici de partit. Li va costar entrar en el matx, la qual cosa va saber aprofitar l’Igualada per començar a generar perill sobre la meta lleidatana. Als cinc minuts Guillem Llorens va marcar l’1-0, la qual cosa va despertar els del Segrià, que van començar a mostrar-se més sòlids. Això va fer que el duel s’equilibrés, amb arribades a una i altra porteria i amb ambdós porters lluint-se perquè el marcador no es mogués. A falta de cinc minuts, un llançament directe per targeta blava a Àlex Cardil el va aprofitar Joan Ramon Serret per marcar l’1-1 amb el qual es va arribar al descans.A la segona part, l’Alpicat va estar molt millor sobre la pista, generant ocasions de gol davant d’un Igualada també perillós en atac i, de nou, les actuacions dels porters mantenien l’equilibri en el marcador. En el minut 42, l’Igualada va marcar el 2-1 en una acció afortunada i, a falta de poc més de cinc minuts, un rigorós penal va permetre a l’equip barceloní sentenciar el triomf final amb el 3-1.Jordi Sito Expósito va lamentar el mal inici de partit: “Hem anat de menys a més, però no hem estat encertats en els minuts en què hem dominat i ens ha fet mal el 2-1, però estic content perquè hem generat ocasions.”