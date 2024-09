Una plantilla feta a casa

La plantilla del Guissona per a aquesta temporada 2024-25. - UE GUISSONA

Guissona és el municipi de la Segarra on conviuen mig centenar de nacionalitats, una multiculturalitat que també es reflecteix a l’equip de futbol encara que, en realitat, la gairebé totalitat són de casa. Divuit dels 23 jugadors de la plantilla, entre ells tres juvenils, s’han format o segueixen d’altres temporades al club, un valor afegit a l’hora de fer grup.

El club només ha fet cinc incorporacions aquesta temporada 2024-25: Marc Grau i Pol Martínez (Balaguer), Alex Anaya (Calaf), Youssouf Cissé i Oriol Espinagosa (Ponts).També és nou l’entrenador, Oleguer Baldomà, que assegura estar molt satisfet amb la plantilla amb la qual compta. “Els jugadors m’han sorprès positivament pel seu nivell. L’objectiu serà jugar el play-off, encara que serà difícil. Els equips s’han reforçat molt. Destacaria, sobretot, Agramunt i Alguaire”, explica. De la plantilla, valora que “tenim jugadors experimentats que porten aquí tota la vida i això ens dona un plus no només al terreny de joc sinó també al vestidor”.Per a Baldomà, tenir jugadors de casa és molt important. “Tenim un amateur B per primera vegada i un juvenil que ens atorguen un gran valor”, destaca l’entrenador.