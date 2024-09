L'AEM, a estrenar-se en la difícil visita al Barça B

Després d’una setmana inaugural carregada d’emocions, amb una derrota en el debut de Lliga davant de l’Alhama (0-2) i un emocionantíssim triomf en la primera ronda de la Copa de la Reina en els penals dimecres, l’AEM visita avui (17.00/Lleida En Joc) el sempre temible Barça B, amb la intenció de sumar els seus primers punts a la Lliga.

El conjunt blaugrana, campió de les dos últimes edicions de Lliga, arriba al matx una mica minvat quant a efectius, perquè a banda de les baixes té quatre jugadores, entre les quals la lleidatana Ona Baradad, competint en el Mundial sub-20 amb Espanya. Així, l’equip lleidatà provarà d’aprofitar-ho per deixar enrere les deu derrotes consecutives que acumula en els seus últims partits al feu blaugrana.“Mai és fàcil anar al camp del Barça, però si em dones a triar prefereixo fer-ho ara perquè com a norma general és un equip que no comença bé la Lliga i això ens afavoreix”, va reconèixer el tècnic de les lleidatanes, Rubén López, que d’altra banda veu el seu equip en bon estat de forma malgrat l’esforç de dimecres en l’eliminatòria davant del Balears. “Crec que l’equip arriba bé. Tenia dubtes després de la Copa, on vam haver de fer un esforç extra per empatar el partit i la pròrroga, però els dos dies d’entrenament posteriors demostren que les jugadores estan recuperades”, va considerar.El tècnic encara no podrà comptar amb Loba ni amb Silvia Peñalver, que no va jugar a la Copa per molèsties, a més de les quatre baixes de llarga durada. Tanmateix, recupera Palacios una vegada complerta la sanció i completaran la convocatòria Laia Ojeda i Júlia Ciurana, del filial, després del seu bon paper a la Copa.Per puntuar, el tècnic va considerar clau “estar molt bé en bloc mitjà-baix, perquè el Barça és un equip que et fica enrere”. “És un equip que arrisca molt per dins, o sigui que si aconseguim robar, transitar i ser efectives, tindrem les nostres opcions”, davant d’un Barça B que també es va estrenar a la Lliga caient per 2-0, però que, segons el tècnic, té “una qualitat tècnica increïble i et fa molt de mal si deixes espais”.

Tota la jornada es juga avui després de disputar la Copa entre setmana

La disputa de la Copa de la Reina entre setmana ha provocat que tots els partits de la jornada es disputin avui. El primer enfrontament serà l’Sporting Huelva-Logronyo (11.30), una hora abans de l’Alabès-Osasuna (12.30). Els altres cinc partits es disputaran en horari de tarda.