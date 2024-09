El Rodi Balàfia Vòlei perd en el seu primer test amb l'Arenys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Rodi Balàfia Vòlei va perdre ahir per 1-3 davant del CV Arenys en el seu primer test de pretemporada. Els jugadors que entrena Sergi Mirada van oferir una bona imatge davant d’un rival de superior categoria, ja que l’Arenys jugarà aquesta temporada a Superlliga 2 i el Rodi Balàfia Vòlei ho farà a Primera Nacional.

Malgrat aquesta diferència, els parcials van ser molt ajustats, la qual cosa demostra el bon nivell que van oferir els lleidatans. El primer parcial va caure del costat visitant per 19-25, mentre que el segon el van adjudicar els pupils de Sergi Mirada per 25-20. El CV Arenys es va emportar els dos següents parcials per 19-25 i 23-25, per segellar l’1-3 amb què va concloure el partit.El Rodi Balàfia Vòlei jugarà el seu segon amistós a la pista del Manresa i el següent compromís ja serà a la Lliga Catalana. La primera fase, de la qual el Rodi Balàfia Vòlei és l’amfitrió, es jugarà al pavelló Juanjo Garra dissabte dia 21 d’aquest mes, mentre que la segona fase es disputarà també a Lleida el següent cap de setmana, és a dir, el dia 28.Quant a la competició de lliga, el primer matx tindrà lloc el 5 d’octubre i els lleidatans, que aquest any tenen per objectiu l’ascens a la Superlliga 2, rebran el CV Barberà.