Exhibició de líder

El Barcelona es va mantenir líder incontestable a la Lliga, al mantenir ahir el seu ple de victòries, cinc en cinc jornades, amb una brillant golejada al Girona a Montilivi (1-4), en un duel amb sabor de Lliga de Campions que es va resoldre amb un doblet de Lamine Yamal en el primer acte i gols de Dani Olmo i Pedri després de la represa. L’equip de Hansi Flick va marxar a l’aturada de seleccions amb un 7-0 al Valladolid i va tornar amb un 1-4 per ratificar la seua millora i la seua candidatura al campionat, a quatre dies d’estrenar-se a la Champions amb una visita a Mònaco.

Amb aquest triomf també va venjar les dos derrotes en els derbis del curs passat, davant d’un Girona superat que va trencar una ratxa de dos triomfs amb un dolorós correctiu. Dimecres viurà el seu debut a la màxima competició continental, contra el PSG a París.El Barça aviat es va apropiar de la pilota gràcies a la pressió avançada i intensa que proposa Flick, i Lamine Yamal aviat va avisar, amb una rematada des de dins de l’àrea que va parar en dos temps Paulo Gazzaniga. La possessió blaugrana es va atansar al 80% en el primer quart d’hora. L’equip de Míchel va guanyar metres amb el pas dels minuts i el partit es va equilibrar. Una centrada de Bryan Gil no va trobar per poc Abel Ruiz o Viktor Tsygankov i poc després Miguel Gutiérrez va rematar centrament, sense problemes per a Ter Stegen. El Barça va respondre a través dels dos laterals, amb un tret desviat de Jules Koundé i dos accions d’Alejandro Balde. En la segona, després d’una jugada embolicada a l’àrea local, va fregar el pal esquerre de Gazzaniga. Va ser el pròleg del 0-1, just a la mitja hora i fruit d’un error molt greu de David López. Lamine li va robar la pilota i es va plantar davant del porter, per marcar de tret creuat.I set minuts després la defensa blanc-i-vermella va rebutjar una falta treta per Raphinha i Lamine Yamal va recollir la pilota a la frontal i va celebrar el seu segon gol (0-2) amb un tret col·locat, impossible per a Gazzaniga. El Girona va intentar aixecar-se de la lona i va poder retallar distàncies per mediació de Bryan Gil, però Ter Stegen va rebutjar la rematada a boca de canó. La primera meitat va acabar amb una sonora xiulada per al col·legiat, Muñiz Ruiz. En el tram final, havia assenyalat un penal per mans d’Íñigo Martínez, però es va desdir a instàncies del VAR perquè la pilota li va tocar després de rebotar en un company, Balde.El quadre de Flick va neutralitzar tota esperança local tot just començar la segona meitat, perquè en el 47 Dani Olmo va marcar el 0-3. Va rebre una pilota en profunditat de Koundé i gairebé sense angle va marcar amb un fort tret al segon pal.Hauria pogut caure el quart, però Gazzaniga va brillar per repel·lir un tret de Lamine i sobretot un mà a mà amb Lewandowski. Però el 0-4 va acabar arribant. El va firmar Pedri, al rebre una excel·lent passada entre línies de Marc Casadó i escapolir-se del porter.En el 80, Cristhian Stuani, a passada de Portu, va assistir a la seua cita amb el gol per marcar el gol de l’honor del Girona.

El Girona debutarà a la Champions dimecres al camp del PSG i el Barça jugarà dijous a Mònaco

Entre la falta de contundència de la primera part, va sorgir una passada extraordinària de Rodrigo de Paul, un desmarcatge perfecte de Conor Gallagher i la definició del centrecampista anglès per desencadenar la victòria de l’Atlètic, sentenciada després per Antoine Griezmann i Julián Alvarez contra un València menor, exposat a la punteria de l’equip blanc-i-vermell, superior des del principi al cuer de la classificació (3-0).

En altres partits jugats ahir el Celta va guanyar 3-1 el Valladolid i l’Athletic va derrotar 2-3 el Las Palmas. A Segona, el Llevant es va situar com a nou líder a l’imposar-se per 3-1 a l’Eldenc i el Saragossa no va poder defensar la primera plaça al caure 1-0 a Burgos.

Flick: “L’equip fa el que practiquem en els entrenaments”

Hansi Flick es va mostrar “molt feliç” amb el seu equip per la victòria davant del Girona a Montilivi. “Hem parlat al descans que necessitàvem més profunditat, i ho hem fet increïble. L’equip fa el que practiquem en els entrenaments. Estic molt feliç amb l’equip, tenim molta qualitat a més d’una intensitat molt alta, i es pot veure en els partits, és un dels nostres objectius, el que volem fer ho fan fantàstic”, va afirmar.“Estic molt feliç perquè ha marcat Lamine el primer gol. Normalment, sempre fa l’última passada, i m’ha fet feliç que marqués ell. M’ha dit abans del partit que avui marcaria un gol. Per això ha vingut a celebrar-lo amb mi”, va afegir Hansi Flick, que va assenyalar també que està “molt orgullós” de com està defensant l’equip.

“Per ser dels millors és important marcar”

Lamine Yamal va dir arran del seu doblet que ,“per ser dels millors, també és important marcar”. Dona molt valor al triomf perquè “el primer partit després de tornar de l’aturada de seleccions sempre és difícil”.

Pedri no comparteix el criteri arbitral

Pedri es va queixar que la jugada que va suposar la roja directa a Ferran Torres per una entrada a Yáser Asprilla era “més o menys similar” a la que Pathé Ciss li va fer a ell contra el Rayo “i no el van expulsar”. “De vegades [els àrbitres] no xiulen el mateix”.

“Podíem haver fet les coses millor”

Míchel Sánchez, tècnic del Girona, va considerar que és “normal” que el Barcelona guanyi el Girona, però es va lamentar perquè “podíem haver fet les coses millor” davant d’“un gran Barça, molt superior”.

"Una derrota dura, ens han superat”

El davanter del Girona Cristhian Stuani va admetre que “ha estat una derrota dura”. “Ens han superat. Ells estan en una gran forma”, va explicar.