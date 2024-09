Victòria Porta s'estrena al Mundial amb un empat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola femenina, amb la lleidatana del Vila-sana Victòria Porta a l’equip, va debutar ahir en el Mundial d’Itàlia amb un empat davant de la selecció xilena, després d’avançar-se a través d’un gol de Sara Roces, que va igualar en el tram final la xilena Celeste Sanz.

El conjunt espanyol, entrenat per Sergi Macià i amb el tècnic de l’Alpicat masculí Sito Expósito com a segon entrenador, no va poder obrir amb triomf la participació en el Mundial, en el qual està enquadrat al grup B juntament amb la Gran Bretanya, a qui es mesurarà avui (13.00), i Itàlia, l’últim rival per a les espanyoles (demà, 19.00) en una fase de grups que només serveix per ordenar els encreuaments de quarts de final entre els vuit equips participants i que disputaran la fase eliminatòria.Val a recordar que la selecció espanyola és la vigent subcampiona del món, ja que va perdre la final de l’última edició davant d’Argentina (3-0) el 2022. En aquell torneig encara no va ser convocada Victòria Porta, que s’estrena com a mundialista a Itàlia.