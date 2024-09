El Barça examina la seua fiabilitat a Mònaco

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona emprèn avui a l’Stade Louis II de Mònaco la seua nova aventura a la Lliga de Campions, aquesta vegada amb sensacions i il·lusió renovades amb la nova era de Hansi Flick que tan bé ha començat a LaLiga EA Sports, però per traslladar aquesta aposta a nivell continental hauran de fer front a un AS Mònaco que també ha arrancat molt bé i que aquest estiu es va emportar el Trofeu Joan Gamper amb una golejada que encara cou.

La campanya passada va ser eliminat pel París Saint-Germain al quedar-se amb deu jugadors arran d’una roja a Ronald Araujo en la tornada de quarts de final, fase que no supera des de la campanya 2018-19, quan va patir la dolorosa remuntada davant del Liverpool a Anfield (4-0). Els blaugranes només han guanyat 15 dels seus últims 36 partits a domicili en competicions europees, però s’aferren a l’efecte Flick, que ja va guanyar el títol amb el Bayern de Múnic la temporada 2019-20.Flick va comentar ahir en la roda de premsa prèvia que l’equip ha fet ple de victòries a la Lliga, “n’estem orgullosos, però és passat i ara ens enfrontem al Mònaco, i no hi tens cabuda si no dones el cent per cent en cada moment” i, en aquest sentit, creu que van pel “camí correcte” si mostren en la competició continental el mateix que estan demostrant a la Lliga, que lideren amb cinc victòries en cinc partits. “Koundé ha dit que optem a la Champions? Crec que sí, que un club com el Barça, com els grans, vol guanyar títols i la Champions és la millor competició del món. Hem d’estar llestos per jugar contra els millors. Si no estàs al cent per cent, no tens espai en aquesta competició”, va comentar. Flick se centra en el present i en el futur, “no m’importa el passat, ens hem de centrar en el present. L’equip ha fet ple de victòries a la Lliga, n’estem orgullosos, però és passat i ara ens enfrontem al Mònaco a la Champions”, va comentar.

Ansu Fati, ja recuperat, la gran novetat a la llista

A Mònaco Hansi Flick no tindrà Dani Olmo, que es va lesionar diumenge a Girona, però sí Ansu Fati, que torna a una convocatòria després de superar els seus problemes físics. “Sempre és difícil trobar un substitut a un jugador. Dani Olmo té la seua qualitat i confiança amb la pilota, l’un contra un.. Hem d’acceptar la lesió, no ho podem canviar. Haurà de jugar un altre jugador i espero que puguem estar al mateix nivell sense ell, ja ho vam fer en els primers partits”, va comentar sobre el de Terrassa. Pel que fa a la tornada d’Ansu Fati va afirmar: “Crec que està a punt per jugar 45 minuts. Sé quina és la seua millor posició, però no ho diré. Quan és al camp, gaudeix molt de l’entrenament, ha marcat molts gols. Així que necessitem jugadors com Ansu que puguin marcar gols”.Preguntat per la Masia, per si és el camí a seguir perquè el club blaugrana només fitxi jugadors diferencials, ho va avalar. “Quan vaig acceptar la feina, em van explicar la situació i vaig acceptar la manera del club de procedir; que és la Masia. Poden estar orgullosos de tot el treball que estan fent, es pot comprovar amb els jugadors que tenim al primer equip amb 16 o 17 anys”.

Flick se sent culpable per la lesió de Fermín

Hansi Flick va tirar de sinceritat en la roda de premsa a Mònaco quan li van preguntar per la lesió de Fermín, que va patir un contratemps muscular quan encara no s’havia recuperat del que va patir en la seua última convocatòria amb la selecció espanyola sub-21. «És una llàstima perquè ha jugat dos campionats aquest estiu i el que puc dir és que em sento una mica culpable. Hauria pogut parlar amb el seleccionador sub-21 i dir-li “ei, si us plau, deixa’l aquí”. No ho dic per posar excuses però em sento culpable de la seua situació perquè ara és el jugador que necessitem. Pot marcar gols i és molt professional. Hem de cuidar els jugadors perquè de vegades és massa. Hem de retrocedir una mica», va sentenciar.

Koundé dona suport a la vaga de futbolistes

Jules Koundé es va posicionar ahir al costat de Rodri, internacional espanyol del Manchester City, que dimarts va amenaçar d’anar a la vaga pel calendari. “Estic d’acord en el que ha dit Rodri. El calendari s’allarga cada any i tenim menys temps de descans. Venim de tres o quatre anys dient-ho i ningú no ens fa cas, no s’escolta els màxims protagonistes. Arribarà un moment que caldrà anar a la vaga perquè serà l’única manera que ens escoltin. És un risc i cada vegada hi ha més lesions. Ara arriba el Mundial de Clubs, més partits i menys descans. Tindrem uns 70 partits per temporada. És una bogeria”, va assenyalar. El defensa francès va parlar de Flick i va dir que la seua arribada ha portat “una dinàmica nova” i que, amb ell, l’objectiu del Barça en aquesta Champions és “competir i progressar”. “L’equip entén bé el que vol el míster. És molt proper, fa atenció als detalls i cadascú fa bé la seua feina. Això ens dona plus de confiança”, va indicar.

Vitor Roque torna a destacar amb el Betis

El Reial Betis va tornar a celebrar una victòria amb la seua gent a LaLiga EA Sports. Tal com ho va fer la setmana passada davant del Leganés, amb gol de Vitor Roque, els de Manuel Pellegrini van guanyar per 2-1 el partit ajornat davant del Getafe gràcies al doblet de Giovanni Lo Celso i amb el protagonisme, una altra vegada, de Tigrinho en l’atac.