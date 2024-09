Nova marquesina i grada més àmplia a la UE Bordeta

La UE Bordeta es troba a la recta final de les obres de millora que va emprendre aquest estiu en les quals destaca la nova marquesina, amb capacitat per a 500 seients, així com una zona també coberta davant de la Tribuna i més vestidors. Aquesta millora tindrà continuïtat amb el camp exterior, que comptarà amb gespa artificial en la seua totalitat. El pressupost de les obres ascendeix a 450.000 euros, dels quals 350.000 corresponen a la millora a l’interior de la instal·lació i uns altres 100.000 al camp exterior, i les sufraga un patrocinador del club. Els treballs es van iniciar a començaments d’estiu amb la retirada de la vella marquesina i els seients que hi havia. L’anterior tenia 17 metres de llarg i la nova arriba als 70, passant de 156 cadires a 500. “Quedaran sense cobrir les puntes de la Tribuna, uns deu metres a cada costat, ja que hi ha gent que prefereix veure elspartits dempeus, però es podràampliar en qualsevol moment”, va assenyalar el president del club, Bartolo Ayora. Amb aquesta millora, la UE Bordeta pot incrementar equips, passant de 30 a 36 equips. “Eren unes obres que ja li convenien al club per tenir unes instal·lacions com mereix l’entitat, després del creixement que ha experimentat i que ens col·loquen en una altra perspectiva pensant de cara al futur”, va dir Ayora.

Pel que fa a les millores d’ampliació al camp exterior, el club comptarà amb dos camps de futbol 7 i un de futbol 11. Aquests treballs podrien estar a punt en deu dies o a tot estirar dos setmanes.A més dels seus propis equips, el Bordeta acull aquesta temporada quatre equips del Lleida CF, tres de juvenils i un cadet, en virtut del conveni de col·laboració que van firmar recentment amb el club del Camp d’Esports, pel qual els dos clubs col·laboraran en diferents aspectes i compartiran metodologia de treball.Aquestes obres de millora són només la primera fase de remodelació de les instal·lacions que ha emprès la UE Bordeta.