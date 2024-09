Bagnaia aconsegueix la 'pole' i Marc Márquez sortirà des de la tercera fila

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) ha aconseguit la seua vintena 'pole position’ de MotoGP i un nou rècord absolut del circuit 'Marco Simoncelli de Misano Adriático en la classificació oficial per al Gran Premi de l’Emilia Romaña de la categoria. Bagnaia va rodar en 1:30.031, nou rècord absolut amb què superava la seua anterior millor marca, establerta en 1:30.286, superant per diverses dècimes de segon l’espanyol Jorge Martín i el seu compatriota Enea Bastianini, ambdós sobre sengles Ducati Desmosedici GP24.

El lleidatà Marc Márquez, va ser entre els més ràpids dels entrenaments lliures -quart-, encara que en un final no massa afortunat d’aquesta sessió, se’n va anar pels terres en la corba catorze, en perdre adherència la roda de davant del seu Ducati i quan el seu germà Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) anava seguint la seua línia, si bé el vuit vegades campió del món va poder recuperar la seua moto i tornar ràpidament a tallers per rematar els danys abans de l’inici de la segona classificació.

Una de les novetats en la primera classificació va ser l’absència de l’espanyol Álex Rins (Yamaha YZR M 1), qui amb moltes molèsties físiques com a conseqüència d’un procés febril, i després de consultar amb el Director Mèdic del campionat, el doctor espanyol Ángel Charte, va decidir no disputar la mateixa ni acabar el gran premi italià.

En aquesta primera classificació, tampoc no va ser gaire afortunat Àlex Márquez, que va protagonitzar una caiguda abans de complir-se l’equador de la mateixa i va poder tornar corrent al seu taller per pujar a la segona moto, si bé el rendiment del del Cervera no li va permetre optar a una de les dos places que donaven accés a la segona classificació.

Qui sí van aconseguir aquest objectiu van ser el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16) i el portuguès Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), en tant que es van quedar fos pilots com l’australià Jack Miller (KTM RC 16) o els espanyols Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Joan Mir (Honda RC 213 V) o Augusto Fernández (Gas Gas RC 16), que com Alex Márquez va patir una caiguda sense conseqüències. Jorge Martín va ser la primera referència clara en la segona classificació 1:30.904, superat poc després per 'Pecco' Bagnaia, que el va batre per 25 mil·lèsimes de segon amb un registre de 1:30.879.

Aquest primer atac al temps en la classificació va resultar molt intent ja que el registre de l’italià el va batre Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16) i gairebé immediatament Jorge Martín va establir un nou rècord absolut en rodar en 1:30.245, mentre per davant d’ell, per segona vegada en el matí, se n’anava per terra Marc Márquez en la corba tres.

Primer pas pels tallers de tots els pilots per canviar de pneumàtic i en el cas de Marc Márquez per reparar els danys, i a la segona sortida a pista 'va avortar' el seu primer intent amb la segona moto, en no estar reparada la primera.

Marc Márquez va esperar que tots els seus rivals sortissin a pista per sortir en solitari amb tot just quatre minuts de sessió per davant i intentar millorar la seua marca personal, però va haver de desistir del seu afany i, a la fi, va acabar en la setena posició, desplaçat de la segona línia -sisè-, per l’italià Marco Bezzecchi. I 'Pecco' Bagnaia, també en solitari i en l’últim minut, va establir un nou rècord absolut del traçat amb 1:30.031, que batia la tornada de Martín en alguna cosa més de dos dècimes de segon, 214 mil·lèsimes.

La primera línia va ser per a Bagnaia, Martín i Bastianini, amb Brad Binder, Pedro Acosta i Marco Bezzecchi en la segona, Marc Márquez, Maverick Viñales i Fabio Quartararo en la tercera, i Franco Morbidelli, Aleix Espargaro i Miguel Oliveira en la quarta.