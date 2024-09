El Cadí defensarà corona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu va fer bons els pronòstics i es va classificar per a la final de la Lliga Catalana de Lliga Femenina després de derrotar amb gran comoditat el Lima Horta (68-45), de categoria Challenge, al qual ja havia apallissat fa una setmana en un amistós disputat a Mollerussa. El combinat que dirigeix Isaac Fernández defensarà demà a Vic el títol que ha conquerit les últimes tres temporades (n’acumula sis en tota la seua història) i ho farà davant de l’Uni Girona, l’equip amb més títols (9) que en la segona semifinal va superar el Joventut (83-77), que s’estrena aquesta temporada en la màxima categoria del bàsquet estatal.

El partit va prendre un clar color lleidatà ja des de l’inici. Un parcial de sortida de 10-2, amb la base Regina Aguilar assumint la batuta ofensiva amb sis punts, va obligar el tècnic de les barcelonines a demanar el primer temps mort als quatre minuts. La decoració no va variar i el quadre urgellenc va continuar ampliant l’avantatge fins a arribar al 18-2, la màxima renda del primer període, que es va tancar en 22-6. El Cadí no va aixecar el peu de l’accelerador i va assolir una altra màxima renda al poc de reprendre’s el partit, ara de 23 punts (29-6). El Lima Horta va millorar les seues prestacions defensives i les lleidatanes van abaixar una mica la intensitat, la qual cosa va fer que el joc s’igualés, arribant al descans amb un 40-23. A la segona meitat el Cadí es va limitar a defensar la seua renda, que va rondar la vintena de punts, si bé a poc del final del partit va arribar la màxima, 24 (68-44). Pel conjunt lleidatà van destacar en matèria d’anotació Azana Baines, que va acabar com a màxima anotadora amb 16 punts, seguida de Regina Aguilar, amb 15, i Kiyana Jefferson, que en va firmar 14.