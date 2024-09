Aitana desembussa el Barça, que suma una altra victòria

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un solitari gol d’Aitana va donar la victòria al conjunt de Pere Romeu. El FC Barcelona va sumar el tercer triomf de la temporada al guanyar el Sevilla (0-1) amb un únic gol de la millor jugadora del món. Tot i que a les blaugranes no els va costar generar perill, se’ls va resistir el gol i no va ser fins a l’equador de la segona meitat que van aconseguir marcar el primer i únic gol del duel.

El Barça es va mostrar molt còmode durant els primers minuts del partit amb les ocasions de la polonesa Ewa Pajor i un xut al pal d’Ona Batlle a què van faltar centímetres per convertir-se en el gol del dia. Claudia Pina i Vicky López també van intentar desequilibrar la balança, però una gran Esther Sullastres va resultar clau amb les seues intervencions per mantenir l’empat a zero. La tornada a la gespa va deixar més ocasions de Pina i una altra de molt clara de la noruega Caroline Graham Hansen, però al campió de la Lliga F li va faltar la determinació habitual que sol trobar en la seua ofensiva. Al 69 una jugada per la banda dreta dirigida per Ona va culminar als peus de Pajor, que, amb un cop de taló, va assistir una Aitana que no va fallar la rematada.