Lleida, seu a l'octubre del Tour Univers Dona

El Tour Univers Dona, que farà parada a Lleida el 12 i 13 d’octubre a la plaça Sant Joan, està previst que congregui durant les dos jornades unes 5.000 persones, segons va declarar a aquest diari Ignacio Solana, director d’aquest esdeveniment que té com a objectius difondre els èxits de la dona en el món de l’esport i visibilitzar el seu paper en la societat en general.

La presentació va tenir lloc ahir a la Paeria, presidida per l’alcalde Fèlix Larrosa, acompanyat del regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, i va comptar amb la presència de la subdirectora adjunta de Dona i Esport del Consell Superior d’Esports (CSD), Bárbara Butragueño; la representant de l’equip de Patrocinis d’Iberdrola, Laura López; i les esportistes lleidatanes Berta Segura (atleta) i Andrea Agüera (piragüista), que actuen com a padrines del Tour.La plaça Sant Joan es convertirà el dissabte 12 (de 17.30 a 21.00 h) i el diumenge 13 d’octubre (de 10.00 a 14.00 h) en un recinte poliesportiu a l’aire lliure oferint un espai esportiu i informatiu sobre les 35 federacions impulsades per Iberdrola, on el públic podrà disfrutar de la pràctica d’activitat física, de concursos i exhibicions amb esportistes locals i campiones estatals. L’esdeveniment, que està pensat per a un públic de totes les edats, comptarà amb un gran escenari en el qual es realitzarà una marató de fitnes i classes. Jessica Expósito, una referent en zumba, serà una d’aquests grans atractius, amb dos classes magistrals entre dissabte i diumenge. Divendres hi haurà un acte previ a la Llotja amb el fòrum Tour Univers Dona. Lleida tanca la gira d’aquest any del Tour després d’haver recalat anteriorment a Las Palmas, Toledo i Madrid.En l’acte d’ahir es va presentar la cursa solidària Lleida en marxa contra el càncer, a càrrec de la gerent de l’AECC a Lleida, Eva Figuera. La cursa, que tindrà lloc el diumenge 13 d’octubre a les 10.00, donarà dos opcions de distàncies, de 5 i 10 quilòmetres, i el preu de les inscripcions és de 12 euros –a partir de majors de 14 anys– i de 6 euros per als nens.

L’impuls a l’esport femení, en el pla estratègic municipal

Fèlix Larrosa va destacar que “Lleida és una ciutat que estima l’esport” i que un dels eixos prioritaris de la Paeria és que es converteixi en una ciutat més saludable, més inclusiva i amb oportunitats per a tothom. L’alcalde va indicar que és necessari treballar per promocionar l’esport femení i que s’està treballant en aquesta direcció, en el marc del Pla Estratègic de l’Esport. Per la seua part, l’atleta Berta Segura va afirmar que el Tour Univers Dona suposa “una oportunitat per donar més visibilitat a l’esport femení” i espera que “el Tour motivi més noies perquè vulguin dedicar-s’hi”. L’altra padrina, la piragüista Andrea Agüera, va assegurar que “és important que nens i joves tinguin espais com aquest on coneguin referents esportius femenins”.