Rudy Fernández: "El Reial Madrid no només ha canviat el rumb de la meua carrera, també de la meua vida"

L’exjugador de bàsquet Rudy Fernández ha dit aquest dimecres que el Reial Madrid "no només ha canviat el rumb" de la seua carrera, sinó també de la seua "vida", i que és qui és, "gràcies" al club blanc, en el qual ha militat 13 anys i ha aconseguit 26 títols, assegurant que fitxar pel club madridista va ser "la millor decisió".

"El Reial Madrid no només ha canviat el rumb de la meua carrera, sinó que ha canviat la meua vida. Aquest club m'ho ha donat tot i espero haver tornat, almenys, una part del que m’ha ofert. Sense el Reial Madrid no seria el Rudy Fernández que soc ara", ha declarat en l’homenatge del conjunt blanc a Valdebebas.

A l’esdeveniment hi ha assistit el president de l’entitat, Florentino Pérez; el director esportiu, Alberto Herreros; així com el director general de bàsquet, Juan Carlos Sánchez, i membres de la plantilla de futbol i de bàsquet.

L’exjugador ha destacat que "gràcies" a l’equip madridista ha pogut viure "tota" la seua "carrera a l’elit i "ser un fix en la selecció", que va arribar a capitanejar. A més, va poder competir en sis Jocs Olímpics, sent l’únic jugador masculí en la història en fer-ho, i complint la promesa que li va fer al seu pare, mort el 2022.

"Vaig arribar aquí el 2011 després del meu pas per l’NBA. El que en principi semblava una decisió temporal, ràpidament es va convertir en la millor elecció de la meua carrera. El Reial Madrid em va obrir les portes i des del primer dia em vaig sentir a casa. Aquí vaig trobar no només un equip, sinó una família amb una ambició inesperada", va assenyalar.

Per al balear, a l’entitat madridista hi ha trobat un grup que companys, que, "més que amics, s’han convertit en germans", al costat dels quals ha viscut "moments inoblidables". "He tingut la sort de jugar al costat d’alguns dels millors jugadors del món i aprendre d’entrenadors excepcionals i aixecar trofeus que sempre vaig somiar guanyar", va afirmar.

L’exjugador considera que el trofeu que més el va marcar va ser l’Eurolliga de 2015, quan 20 anys després van aconseguir conquerir de nou el trofeu en el Wizink Center de la capital espanyola. "Sempre serà especial", va confessar.

Fernández va agrair al president, Florentino Pérez, el seu "suport incondicional durant més d’una dècada", en la qual li va donar "totes les eines per ajudar a aconseguir els objectius, i per inculcar als nous la importància de portar aquesta samarreta i aquest escut".

"Això ho recordaré tota la vida. També aquells moments amb el cop a l’esquena i les teues paraules d’ànim i reforçant-me quan les coses no anaven tan bé. Això et fa ser especial per al club i continuar fent llegenda amb el Reial Madrid", ha assenyalat.

També ha tingut paraules cap als seus companys i amics com Felipe Reyes, Sergio Rodríguez o Sergi Llull, que són "part molt activa" de la seua història en el club blanc i en la selecció espanyola. "Em vau empènyer a donar-me els valors del club, i aconseguir tot això al vostre costat, tant en el Reial Madrid com en la Selecció, m’heu fet ser una persona molt millor", els ha dit.

"Llull inculcarà el lideratge que comporta ser capità del Reial Madrid"

El mallorquí deixa a la figura de Sergio Llull el "lideratge" de l’equip, que sap que "inculcarà", la qual cosa significa "deixar de banda el jo i ser nosaltres". No es va oblidar tampoc dels treballadors del Reial Madrid. "Sense la seua feina bona part d’aquests èxits no hauria estat possible", ha admès.

En el seu discurs també ha tingut paraules cap als aficionats, aquells que "li han donat suport incansablement" amb la seua "energia, càntics i amor". "Són el motor que sempre m’ha ajudat i ens ha empès a seguir endavant, però més enllà dels títols em porto una mica molt més valuós, l’afecte de tots vosaltres", va sentenciar.

En la selecció espanyola també va poder coincidir amb grans jugadors com Marc Gasol, Quino Colom o Ricky Rubio, que considera el seu "germà", i al que li va agrair per tot el que han passat, especialment en els durs moments que va viure el 2019, quan li va ajudar a "remar" i va ser "un veritable líder no només en el camp" amb el seu 'MVP' sinó el "gran suport" que va tenir "fora del camp".

Finalment, va recordar la seua família, començant per la seua germana Marta Fernández, també jugadora, i que va ser "el seu referent" i la persona que li va fer "la primera passada" en una pista de bàsquet". "El meu palmarès no seria el mateix si no tinguéssim aquesta competició que hem tingut a veure qui guanyava més", li va dir, mentre va assenyalar, que malgrat estar moltes vegades separats, la seua relació ha estat "fàcil" perquè sempre sabia que la tindria al costat a ella i a la seua "meravellosa" família.

A la seua mare li va agrair per patir-lo i "entendre" com és la seua "personalitat" i saber que encara que no és "gaire xerraire", l'estima "un munt". "Sense el teu suport res això hauria tingut sentit perquè has estat sempre al meu costat sempre patint-me i sempre també aguantant-me", li ha dit.

Va acabar recordant el seu pare, del que va dir que els va inculcar a ella i a la seua germana, "la passió per la família i el bàsquet, el valor i l’esforç i el terrible gen competitiu". "Si he arribat fins on he arribat únicament va ser per tu papa i ser com tu, perquè el meu somni era ser com tu," ha sentenciat.