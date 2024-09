L'ajuntament de Lleida projecte un velòdrom als Mangraners que inclourà pistes d'atletisme

La Paeria planeja la construcció d’un velòdrom que, alhora, seria un espai poliesportiu que amortitzaria l’ús. Aquest nou equipament, que estaria ubicat en un gran solar entre el camp de futbol de Mangraners i la variant sud C-13B, inclouria al mateix recinte una pista d’atletisme i la superfície central seria multiusos, ja que serviria per a esports de pilota (handbol, futbol sala, voleibol, bàsquet) i gimnàstics (gimnàstica artística, rítmica i twirling). El projecte, que encara es troba en fase d’estudi, és un dels plans estrella en matèria esportiva del govern municipal per a aquesta legislatura.

“Som conscients de la falta d’equipaments esportius i fer noves instal·lacions només per a l’ús d’un o dos esports és inviable. Per això apostem per un equipament poliesportiu a partir d’un velòdrom. Lleida necessita aquesta instal·lació perquè el que hi ha té cent anys i ha acabat el seu cicle”, va manifestar el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, en declaracions a aquest diari.Per determinar com serà la futura instal·lació s’han pres com a paradigmes o referents diversos equipaments a nivell internacional, entre aquests el pavelló Luis Puig de València, que allotja un velòdrom, una pista d’atletisme i sales de gimnàstica de manteniment i de musculació.Quant al finançament, la Paeria buscarà ajuts a la Generalitat, el Consell Superior d’Esports (CSD) i, fins i tot, a la Unió Europea. En aquest sentit, l’alcalde Fèlix Larrosa ja va transmetre les seues intencions al conseller d’Esports, Berni Álvarez, durant la seua recent visita a Lleida. És més, Larrosa, durant el dinar col·loqui a la Llotja al qual va assistir el conseller, va parlar d’aquest equipament davant de representants de clubs i federacions.També existeixen converses amb el CSD i es presentarà el projecte a Europa, quan estigui degudament detallat, per optar als seus fons. “El que no volem és que aquest tipus d’equipaments hagi de recaure el seu finançament en els impostos dels ciutadans. Hem de buscar els fons externament”, va indicar Quiñónez.“Farem un projecte molt potent. Necessitem aquest espai poliesportiu que doni cabuda a set o vuit esports i, a més a més, ha d’estar als afores de la ciutat. Dins de la ciutat ja no es contemplen aquesta mena d’equipaments. A partir d’ara, tota la nova zona esportiva estarà en uns terrenys amplis que hi ha al final dels Mangraners”, va concloure el regidor d’Esports de la Paeria.

Dos milions per a la millora de les instal·lacions esportives

La Paeria destinarà dos milions d’euros en els propers quatre anys a la millora de les instal·lacions esportives municipals. L’auditoria que va encarregar el consistori per detectar desperfectes i que havia d’incloure mesures per incrementar l’accessibilitat, així com la perspectiva de gènere amb l’objectiu que siguin espais segurs per a tothom.“Els equipaments esportius de la ciutat tenen un sobreús espectacular. Perquè s’entengui. Tenim equipaments esportius per a una ciutat de 120.000 habitants i els estem fent servir per a una de 150.000”, va assenyalar Jackson Quiñónez.En aquest sentit, la Paeria també ha parlat d’aquest tema de la millora dels equipaments esportius municipals amb el conseller Berni Álvarez i el secretari general de l’Esport de la Generalitat, Abel Garcia. “Estem en la mateixa sintonia amb ells. A més, ambdós venen de la política municipal i entenen aquesta problemàtica. En els últims dotze anys no s’ha invertit a Catalunya en la millora d’aquests equipaments esportius i gairebé tot el pes ha recaigut en els ajuntaments. El conseller i el secretari general ens van dir que els passéssim aquesta avaluació esportiva i econòmica que hem fet i que ho prendran com a referent”, va explicar en aquest sentit el regidor d’Esports, que d’altra banda va voler valorar el paper que juga el consell assessor de l’esport que va constituir l’equip de govern municipal.