“Hem de disfrutar del retrobament amb l'afició”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del Lleida, Marc Garcia, va destacar el fet de què demà davant del Sabadell (Camp d’Esports, 18.00/Lleida TV) ja podrà tornar l’afició blava a les grades, després de complir els dos partits de sanció. “M’he mentalitzat que s’ha de gaudir perquè treballem molt per viure partits com aquest. Quan comenci serà un encontre de tensió, però estem contents de retrobar-nos amb l’afició”, va dir Garcia.

L’entrenador alzirenc va admetre que venir de guanyar el fins llavors líder imbatut Sant Andreu, i fer-ho a més a domicili, és un plus anímic per a l’equip. “Guanyar facilita molt el dia a dia, fa que treballis millor i reforça molt el missatge de l’staff tècnic de cara a la plantilla i sí, des d’aquest punt de vista estic d’acord que ajuda”, va assenyalar. Tanmateix, es trobarà al davant un Sabadell també amb la moral alta després d’eliminar aquesta setmana el Múrcia de Primera Federació a la Copa del Rei. “Si a nosaltres ens ha anat molt bé guanyar el Sant Andreu, entenc que al Sabadell també li reforçarà l’estat anímic. A més, és la plantilla amb més noms de la categoria i està feta per guanyar la Lliga, si més no per jugar el play-off. Crec que és el màxim candidat per guanyar la Lliga i com que a mi m’encanten els reptes, com vaig dir davant del Sant Andreu, doncs pujarem al ring en un combat de pesos pesants”, va manifestar posant un exemple molt gràfic.Preguntat sobre com gestionar un matx davant d’un gran equip com el Sabadell, Marc Garcia va comentar que “intentem controlar sempre els partits i crec que és més fàcil gestionar l’estat anímic quan tens la pilota que quan t’estan dominant. L’afició hi ajudarà, també. Hi pot haver una mica de sobreexcitació i d’estrès, però d’altra banda també tindrem aquest suport i alè de la grada que ens ha de beneficiar”.Al comparar-li el dur inici de Lliga amb la metàfora de pujar el Tourmalet, va assegurar que “el Tourmalet no acaba mai. Si pensem en algun moment que s’acaba, baixarem en caiguda lliure. El que es relaxi tindrà problemes”, va concloure.