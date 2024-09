El Balàfia, subcampió de la Lliga Catalana a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Rodi Balàfia va firmar ahir una bona segona posició en la fase final d’or de la Lliga Catalana de voleibol celebrada al pavelló Juanjo Garra, títol que va acabar emportant-se el CV Reus.Els reusencs es van imposar per 3-0 tant als lleidatans com al seu altre rival, el CV Monjos. Per la seua part, el conjunt entrenat per Sergi Mirada va aconseguir una victòria per 3-0 davant dels Monjos, que va quedar en última posició de la taula sense cap victòria.