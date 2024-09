El Balaguer derrota el Martinenc i suma el primer triomf a casa

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

El Balaguer va sumar els tres punts en el primer partit com a local al vèncer el Martinenc (1-0), un dels favorits per aconseguir l’ascens a final de temporada, i fent bo l’empat aconseguit en la primera jornada al camp del Turó Peira.

La primera part va estar molt igualada entre els dos equips, que van mostrar molt respecte mutu. Encara que els visitants van tenir més possessió de la pilota, no van arribar a inquietar la porteria local. El Balaguer tampoc va tenir cap ocasió clara en els primers 45 minuts.La segona part no podia començar millor per al Balaguer i, en el minut 51, una internada per la banda dreta de Bayona va acabar rebutjada per la defensa, però Jadiri va recuperar la pilota i va empalmar un fort tret que va significar l’1-0. A partir del gol, el Martinenc es va posar les piles i va pressionar en tot el camp un Balaguer ben posicionat i que va saber defensar-se amb fermesa durant els més de 40 minuts que quedaven per al final.Els visitants van gaudir de dos ocasions clares de gol. La primera en el minut 77, quan Sosa, en una bona rematada llunyana, va enviar la pilota a la part superior del travesser. La segona bona ocasió dels barcelonins la va tenir Creixell, en un altre tret, aquesta vegada a l’interior de l’àrea, però Peguero, en una gran intervenció, va aconseguir rebutjar a córner. El Martinenc ho va intentar fins al final, però un Balaguer molt seriós en defensa va saber controlar el tempo i patir fins a l’últim xiulet de l’àrbitre per emportar-se els tres punts.El Balaguer jugarà de nou a casa dissabte a les 20.00, rebent la Guineueta.