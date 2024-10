Cèlia Torrelles guanya el circuit absolut

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cèlia Torrelles, del CT Lleida, s’ha proclamat campiona del circuit absolut de la Federació Catalana, disputat a l’Acadèmia Emilio Sánchez del Prat de Llobregat. La lleidatana, que partia com a cap de sèrie número 2, va debutar guanyant An Qi per un clar 6-1 i 6-2, després es va desfer de Layan Mohamed per un doble 6-4, i en semifinals va batre la tercera favorita, Laura Olich, per 7-6 (5), 1-6 i 14-12. A la final va derrotar Meiyi Chen després de tres mànegues, per 7-5, 4-6 i 11-9.