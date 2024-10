Classificació soferta

Publicat per Área 11 Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va patir el que no està escrit per superar el modest Inter Barcelona a la Copa Catalunya, un Tercera Catalana que es va avançar per dos vegades en el marcador als de Moha. Les dianes de Víctor i Araujo donaven avantatge als locals 2-1 a menys de deu minuts per al noranta, però un minut d’inspiració lleidatana va permetre a Jofre Graells i Konu capgirar el marcador amb dos golassos. Carlos Martínez en l’afegit va arrodonir la victòria.

Gran ensurt per als de Moha davant d’un Inter que no es rendia malgrat tractar-se d’un equip que està quatre categories per sota del conjunt del Pla d’Urgell, amb un tècnic de prestigi com David Karanka –germà d’Aitor– i Víctor, l’ariet, era un malson per al darrere dels lleidatans ahir a la nit vestits de roig a La Verneda.Tapia va avançar els locals en el minut 19. Va provar de reaccionar el quadre lleidatà però només a partir de la mitjana hora va començar a imposar la seua superioritat tècnica i tàctica a la zona ampla, amb diversos acostaments fins que va arribar l’empat.Domini del Mollerussa en el segon període, però amb poc perill davant del marc de Cristian. El modest quadre local va aprofitar un contraatac per anotar el 2-1. Moha buscava la reacció amb dos canvis immediats. Als 82 minuts, Jofre Graells aprofitava una jugada amb el seu germà per la dreta per perforar les malles. Sospirs d’alleujament, i tot just un minut més tard, la jugada entre Putxi, Jofre Graells i Konu la culminava aquest últim (2-3). En l’afegit Martínez va sentenciar amb el 2-4 enganyant el porter pel pal curt.