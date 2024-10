Márquez, segon en els primers entrenaments

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot sud-africà Brad Binder (KTM) va sorprendre els favorits i va ser el més ràpid ahir en la Practice de MotoGP del Gran Premi del Japó, setzena cita del Mundial de Motociclisme, al davant del lleidatà Marc Márquez (Ducati) i del madrileny Jorge Martín, líder del campionat que va guanyar el primer duel a l’italià Francesco Bagnaia (Ducati).

Després d’una sessió lliure marcada per la pluja i que va deixar el primer mà a mà entre Bagnaia i Martín, l’entrenament va evidenciar molta igualtat, amb els set millors temps molt junts, tots en 1:43 i amb només tres dècimes de diferència.L’honor de ser el millor va ser per a Brad Binder que va firmar un gran 1:43.436 en el tram final de la sessió per superar a la taula de temps el líder del Mundial, que té el rècord de volta ràpida a Motegi (1:43.198) en la pole del 2023. No va ser l’únic que va superar Martín perquè després del sud-africà, a només 33 mil·lèsimes, es va colar en el seu últim intent Marc Márquez per deixar el pilot madrileny a la tercera posició amb 1:43.568, tan sols quinze mil·lèsimes millor que el murcià Pedro Acosta.Ja dins de l’1:44 van completar el top 10 les Ducatis del lleidatà Àlex Márquez i dels italians Fabio Di Giannantonio i Marco Bezzecchi.