Victòria de 'Pecco Bagnaia' al Japó i Marc Márquez, tercer

L’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) s’ha adjudicat la victòria en el Gran Premi del Japó de MotoGP disputat al circuit de Motegi, per davant del seu compatriota Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) i del lleidatà Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23).

Bagnaia, que va dominar la cursa des de la primera fins l’última volta, va retallar onze punts l’avantatge en el campionat respecte a Martín, que suma 392 punts, pels 382 de l’italià.

L’espanyol Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), autor de la 'pole position’, no es va deixar sorprendre a la sortida, encara que en negociar el primer revolt se li va colar per l’interior 'Pecco' Bagnaia, amb Marc Márquez i Jorge Martín, que van protagonitzar una gran partida, en la sisena i setena posició.

Abans de completar la primera volta Jorge Martín va superar tant Marc Márquez com Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), que anaven per davant d’ell, per col·locar-se quart, només superat per Bagnaia, Acosta i el sud-africà Brad Binder, que no va tardar massa a doblar.

Bagnaia va intentar escapar-se en solitari, però Acosta es va enganxar al seu rebuf per evitar que ho aconseguís i ambdós van obrir un buit de mig segon respecte a Brad Binder i Jorge Martín, amb Marc Márquez cinquè després de doblegar Bastianini.

Però una vegada més la fortuna li va resultar esquiva a Pedro Acosta, que se’n va anar a terra al revolt catorze en perdre l’adherència el tren davanter de la seua moto i encara que va perdre tornada, el 'Tiburón' del Port de Mazarrón va intentar continuar, però es va retirar a deu voltes del final.

Gairebé com si hagués estat un avís, Jorge Martín es va adonar de la caiguda d’Acosta per superar Brad Binder i iniciar la caça i captura del seu rival pel títol mundial, 'Pecco' Bagnaia, que llavors tenia gairebé 1,5 segons d’avantatge a falta de 21 de les 24 voltes de cursa.

Igual que Jorge Martín, Marc Márquez va tardar molt poc a superar Brad Binder per posar-se tercer i intentar mantenir el ritme del duo de cap.

Bagnaia, ben alliçonat des del mur de tallers, va saber mantenir les distàncies amb Martín, que va incrementar fins el segon de distància, controlant a tota hora la situació de cursa per aconseguir un nou doblet de la temporada, amb Marc Márquez aguantant tots els envits d’Enea Bastianini fins la baixada de la bandera de quadres.