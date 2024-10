Cursa Aspros de rècord

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cursa Aspros-Sic24 Nosaltres també podem va celebrar ahir la seua vuitena edició amb el Parc de l’Aigua de Lleida com a punt neuràlgic i amb rècord de participació, ja que la prova solidària, organitzada per la Fundació Aspros, va superar els 750 participants.

La present edició va comptar amb una carrera de 10 quilòmetres, una altra de 5 km, curses infantils i dos caminades: l’habitual de 5 quilòmetres i la de 10 km, la novetat d’aquest any. Tots els beneficis de la prova aniran destinats a “la promoció d’activitats físiques i esportives per a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemàtiques de salut mental”, segons va explicar Aspros abans de la realització de la prova.En la carrera de 10 quilòmetres, Ivan Menchón es va imposar en categoria masculina, amb una marca de 34:06, davant de Francesc Solé (35:32) i d’Isaac Oromí (35:39), que van completar el podi en segona i tercera posició. En la categoria femenina, Luz Moreno va ser la vencedora, després de parar el crono en 41:52, seguida per Jordina Llaberia (43:11), segona, i Roser Xipell (43:53), tercera.En la carrera de 5 quilòmetres, es va imposar Marc Camí (17:16), seguit de Juanma Fernández, segon amb un temps de 17:26, i Martí Borràs, que va completar el podi en tercera posició (18:14). En categoria femenina, la guanyadora va ser Clàudia Pinós, campiona amb una marca de 20:11. Antònia Argilés va quedar segona (20:24) i Laura Pallejà, tercera (21:15).A més de les proves atlètiques, també es van celebrar activitats paral·leles com una sessió de zumba, un concurs de dibuix i sortejos diversos.