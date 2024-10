Laia Martínez i Martí Tarragona, campions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els atletes Laia Martínez i Martí Tarragona van ser els guanyadors de la Montpedró Trail, que ha celebrat la vuitena edició a Ivars de Noguera. La prova, puntuable per a la Lliga Ponent Trail 2024, constava d’una doble proposta, la trail pròpiament dita, amb un recorregut de 21 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.100 metres, en una jornada que es completava amb una caminada de 8 quilòmetres i 270 metres de desnivell acumulat. Aquesta prova, organitzada pel Club Esportiu Rocko, va reunir uns tres-cents participants.

En la cursa femenina la victòria va ser per a Laia Martínez, de l’equip Rostits del Pla, que va ser la més ràpida amb un temps de 2 hores, 43 minuts i 20 segons. La segona posició va ser per a la independent Laura Arroyo, que va parar el crono en 2h:43:48, sent tercera la també independent Anna Roca, amb 2h:49:50.En la prova masculina es va imposar l’independent Martí Tarragona, amb 2h:12:06, completant el podi Rubén Llurda (El Reto de Correr), amb 2h:21:25 i Jordi Calafell, atleta independent, que va fer un temps de 2h:23:25.