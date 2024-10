La força del Barris Nord

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Pierre Oriola, el jugador més premiat de llarg de l’Hiopos Lleida, sap que els èxits mai venen sense esforç, cosa que està en el seu ADN i també en la idea que vol implantar Gerard Encuentra en la seua primera aventura a la Lliga ACB. Després de les dos primeres jornades, saldades amb derrota però amb bones sensacions, el pivot de Tàrrega és autocrític, alhora que es mostra esperançat per redreçar el rumb, sempre amb el treball i l’esforç com a bandera.

“Vam marxar contents, no satisfets, perquè l’esforç dels quatre o cinc últims minuts contra el Barça no va servir de gaire, almenys no per guanyar. Ens hem de quedar que l’equip va reaccionar els últims minuts i va jugar a un ritme molt alt des del treball, i aquesta és la línia que hem de seguir”, va comentar el pivot tarragoní. “Tenim clar que la majoria d’equips tenen molta més qualitat que nosaltres, però les nostres armes han de ser el treball i l’esforç, hem de deixar-nos-ho tot a la pista. Aquí és on crec que tenim les possibilitats de guanyar els partits”, va afegir el jugador.

Oriola va recordar que tot procés necessita temps i paciència, i més amb una plantilla que és pràcticament nova. “Només continuen dos jugadors de l’any passat, amb la filosofia del mateix entrenador, però evidentment acoblar tot això i que tothom entengui el que vol el Gerard no és fàcil. El que no podem perdre és la identitat que vol l’entrenador. Ell vol que siguem un equip alegre, que corri, que no tingui por de llançar quan estiguem oberts i, sobretot, que es deixi la pell en defensa”, va afirmar.En aquest sentit, va puntualitzar: “Hem de jugar amb les nostres armes, sabent que en la majoria de coses els rivals són millors que nosaltres, no ens enganyarem, però segur que tindrem opcions si fem el que diu el Gerard i si seguim el seu pla de partit, com l’altre dia, que el vam seguir durant molts moments, però quan vam deixar de fer-ho va ser quan el Barça se’n va anar de 19 punts.”

També es va referir a l’efecte Barris Nord. “No ho havia viscut encara perquè quan vaig estar a la primera etapa era un ambient calent, però no com ara. L’altre dia va ser molt fàcil jugar en un pavelló com el nostre, on l’afició respon els 40 minuts i que és capaç d’omplir el Barris Nord. Això ho hem d’aprofitar com un plus”, va destacar.“La veritat és que se’ns escaparan pocs partits al Barris Nord amb aquesta afició que empeny tant, que està darrere teu, però també és la nostra feina que aquesta gent se sumi. El que no pot ser és que abaixem els braços amb el pavelló ple, això no ho podem fer, hem de treballar fins al final passi el que passi. Lleida ha respost d’una manera brutal a l’ACB i aquest és l’objectiu que hem de tenir, que la gent es continuï sumant i el Barris estigui sempre ple vingui el rival que vingui”, va concloure.

Veu l’Unicaja, el pròxim rival, com a equip més en forma

Després del Saragossa i el Barça, l’Hiopos Lleida culminarà aquesta exigent arrancada de Lliga visitant dissabte la pista de l’Unicaja de Màlaga, segons el parer de Pierre Oriola, “un equip de màxim nivell, diria que el més en forma ara mateix de la Lliga ACB i d’Europa”, va assenyalar. I és que els malaguenys han conquerit dos títols en tot just tres setmanes, la Copa Intercontinental FIBA i, sobretot, la Supercopa batent a la final el Reial Madrid. L’equip que dirigeix Ibon Navarro va apallissar ahir el King Szczecin a la segona jornada de la Lliga de Campions per 83-60.D’altra banda, el Girona perdrà durant més d’un mes Juani Marcos i Sergi Martínez. L’argentí estarà vuit setmanes de baixa i el de Rubí cinc, ambdós per lesions musculars.