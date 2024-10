Ordre d'arrest per a Slaughter i el Madrid podria perdre dos títols

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Justícia ha emès una ordre de detenció contra Marcus Slaughter, exjugador del Reial Madrid, pel cas de falsificació de passaports en el qual es va veure implicat l’exjugador del conjunt blanc el 2015, tal com ha informat RAC1. Segons explica també l’emissora, en cas de condemna, l’equip madridista podria perdre la Lliga i la Copa que va guanyar aquella temporada.

L’emissora també afegeix que el jutge d’instrucció del cas ha demanat un any i quatre mesos de presó, a més d’una multa econòmica. L’ordre de detenció ve donada perquè la justícia no troba Slaughter i el Barça, personat com a acusació particular, va demanar l’ordre de detenció europea.En aquest sentit, Slaughter va jugar amb un passaport equatoguineà, considerat comunitari per l’acord Cotonou, pel qual no ocupava plaça d’extracomunitari. El problema és que tenia el mateix número que un altre dels jugadors implicats, Andy Panko, ex-Fuenlabrada, a banda de més coincidències com el seu representant o el consolat en el qual van aconseguir el document.