Tres palistes del Cadí, a la Xina per a la Super Cup

Tres palistes del Cadí Canoe Kayak de la Seu d’Urgell es troben des de dilluns passat a la ciutat xinesa de Hangzhou per preprarar la Super Cup, una competició creada aquest any per la Federació Internacional (ICF) que arranca avui amb la participació dels quinze millors piragüistes del món, tant masculins com femenins, de canoa i caiac.

D’aquesta manera, Miquel Travé i Núria Vilarrubla, olímpics a París 2024 i Tòquio 2020, respectivament, seran els únics representants de la selecció espanyola, mentre que Mònica Dòria, que va participar en les dos últimes cites olímpiques, ho serà d’Andorra.Travé, que en la seua tornada a la competició fa un parell de setmanes es va penjar la medalla d’or de C1 a la Copa del Món de la Seu, ostenta el quart lloc del rànquing mundial de canoa i el tretzè de caiac, mentre que Vilarrubla és la vintena de C1, però la renúncia de diverses palistes que la precedien li han permès prendre part en la competició. Dòria, per la seua part, ocupa el vuitè lloc del rànquing de C1 i el tretzè de K1. Travé i Dòria competiran en les dos disciplines i el caiac cros, i Vilarrubla en canoa i cros.D’altra banda, la Segre Cup, inclosa al calendari de la ICF i que havia de disputar-se aquest cap de setmana a Ponts i la Seu, ha hagut de posposar-se una setmana, concretament al 19 i 20 d’octubre, perquè la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) no podia garantir en la jornada de demà un cabal òptim per competir al canal de regates de Ponts. Fonts de l’organització van reconèixer que “estem sospesant la possibilitat de canviar la prova de data i que aquesta sigui ja fixa per sempre”. Originàriament es disputava per Setmana Santa, però la coincidència amb altres competicions va obligar a retardar-la.