Gerard Encuentra va demanar ahir als seus jugadors “baixar al fang” per intentar assaltar el Martín Carpena de Màlaga i estrenar el seu caseller de victòries, un objectiu que sembla summament complicat d’acord amb el rival, l’Unicaja, l’equip ara mateix més en forma de la Lliga i que ha sumat ja dos títols en tot just tres setmanes (Copa Intercontinental i Supercopa d’Espanya). “No vull pensar en el rival que tinc davant, sinó que el meu equip pugui mostrar molta energia des del minut 1 al 40. Tenim clar que no som els més guapos de la Lliga i hem de baixar al fang, a la mina, treballar des de baix, sense egos, oblidant-nos d’on hem jugat en el passat, si eren bons equips o no, i sabent que ara som el Lleida i que aquí cal treballar des dels bàsics. A veure si així podem anar a una pista complicadíssima a sorprendre’ls i competir per guanyar”, va asseverar.

Malgrat el balanç de 0-2, després de dos encontres en els quals va tenir opcions de guanyar a Saragossa i diumenge el Barça en un Barris Nord ple, el tècnic lleidatà assegura estar tranquil. “Està clar que ens agradaria tenir ja alguna victòria, perquè segurament respiraríem una mica més tranquils a nivell d’entorn, però dins del club i de l’equip es respira un ambient de tranquil·litat. Això és llarg i no hem de pensar que hem perdut dos partits ajustats, sinó a continuar millorant”, va assenyalar Gerard Encuentra, que va reiterar no estar preocupat per la situació, encara que sí que va llançar un avís a aquells jugadors que no ho donin tot sobre la pista. “Estic tranquil perquè els veig entrenar cada dia i entrenen bé. El que no em dona tranquil·litat és el fet que només competim, vull una mica més. Soc exigent, em coneixeu, i tot el que té a veure amb l’energia i la intensitat m’agrada molt, més que si fas un triple des de mitja pista, a mi això no m’importa, m’importa que lluitin, que hi posin intensitat, i tot el que no sigui això sí que em preocupa. Si no estem encertats, no passa res, ja ho estarem un altre dia, però que tothom entengui quin és el missatge”, va declarar Encuentra, que d’altra banda va puntualitzar: “Estan en un procés d’entendre-ho. Som un equip molt nou i cal tenir paciència perquè estem en creixement. Sempre dic que els bons jugadors no guanyen els partits sols, cal ser un equip i en aquest procés estem. M’és igual que vinguin de jugar competicions europees o d’on sigui, em quedo amb el que lluita. Aquest és el missatge que venim repetint des del dia 1 i crec que ho estan entenent, i el que no ho entengui, està clar que tindrà un problema”.

El Barça va aconseguir ahir la primera victòria a la present Eurolliga al superar sense patir gaire l’Alba Berlín (88-73). El conjunt blaugrana, que va batre l’Hiopos Lleida diumenge passat amb sofriment final (74-78), va saber gestionar el partit de principi a final, sempre al davant en el marcador i amb una escomesa en els minuts finals que li va permetre sentenciar.

Ibon Navarro: “El balanç del Lleida bé podria ser 1-1 o, fins i tot, 2-0”

Ibon Navarro, tècnic de l’Unicaja, va destacar el joc de l’Hiopos Lleida malgrat perdre els dos enfrontaments. “El primer el perd a Saragossa a la pròrroga, quan té el partit molt controlat, i contra el Barça són a sota a falta de 10 minuts però és un equip que, per la seua manera de jugar, pot transformar grans parcials en molt poc temps. Bé podria haver estat 1-1 o, fins i tot, 2-0”, va dir Ibon Navarro.Sobre Gerard Encuentra va comentar: “No m’he enfrontat mai a ell, però el vaig seguir molt l’any passat a la LEB. No fa gaire jo era dels joves.” “És molt atrevit, valent, com juguen els seus equips, és un repte amb tants jugadors amb molta experiència. Vol córrer sempre i tira molt de tres. En el rebot d’atac són dels millors fins ara, i nosaltres ho som en el rebot defensiu. Ve una batalla important per veure qui controla el ritme partit”, va destacar.