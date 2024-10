L'Alpicat se cita amb la història

La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL La plantilla amb la qual l’Alpicat afronta el seu debut a l’OK Lliga, on competeix per primera vegada en la seua història. - ANIOL MORAL

El Lleida.net Alpicat obre avui una temporada històrica. Rep el Caldes (20.00) en el partit que suposa el seu debut a la màxima categoria, l’OK Lliga masculina.

Després d’una brillant temporada, de la mà de Jordi Sito Expósito, va aconseguir l’ascens a la màxima categoria de l’hoquei estatal. Afronta el repte amb una plantilla d’onze jugadors, la qual cosa obligarà el tècnic a descartar-ne un en cada partit, ja que només se’n poden inscriure deu a l’acta. L’Alpicat ha fitxat Marc Vázquez, que arriba del Girona; el porter lleidatà Xavier Bosch, que torna al club després de les seues dos campanyes a l’Igualada, Oriol Uri Llenas, que també arriba del quadre de l’Anoia, i a Jan Munné, cedit pel Barcelona. Segueix la columna vertebral de la passada temporada: el porter Ricard Casals, els germans Joan Ramon i Miquel Serret, Iago Vázquez, Pol Besolí, David Ballestero i Mats Zilken.Meri Mata és la presidenta de l’Alpicat des del febrer del 2022, quan va agafar el relleu de Ricard Vizcarra, l’home que va fer créixer un club que va nàixer el 2004. Mata explica que el debut que es viurà avui és “per a tot Alpicat, el club i també per a mi, la consecució d’un somni que portàvem perseguint des de feia molts anys. Ens havíem quedat moltes vegades a les portes però per fi la passada temporada es va poder aconseguir”.Recorda que l’ascens “és un orgull pel treball fet en tots aquests anys per totes les persones que hi són i han passat pel club. Celebrar el 20 aniversari jugant a l’OK Lliga és una cosa molt gran. Ens adonarem del gran valor que té amb el pas del temps”.Els objectius, la presidenta els té ben clars: “Que el Femení ascendeixi de nou a l’OK Lliga i que el masculí es mantingui. No volem ser un equip ascensor i hem vingut a l’OK Lliga per quedar-nos. Volem ser el primer club de Lleida amb l’equip masculí i femení a la màxima categoria, una cosa que a nivell català o estatal han aconseguit molt pocs. I nosaltres tenim opcions d’assolir-ho”. Mata vol donar també un gran valor al suport de l’afició: “A casa hem de ser un equip al qual costi molt guanyar.”El futur del club, afirma, passa també per la base: “Aquesta temporada tenim setze equips i hem recuperat el júnior. El club també ha de créixer per la base.”

Joan Ramon Serret12-12-1994Mollerussa

Jordi Sito Expósito, l’entrenador que va pujar l’Alpicat a la màxima categoria, creu que “l’equip arriba bé, tenim moltes ganes de començar a jugar. Es tracta ara de veure si l’Alpicat està preparat per competir a la màxima categoria i aconseguir la permanència. Hem fet una bona pretemporada i ara ens falta la dosi de realitat, saber fins on som capaços d’arribar”.“Però a l’inici de Lliga arribem bé”, destaca. Sobre els quatre fitxatges, explica que “sí, ha arribat molta gent nova, pràcticament el quaranta per cent de la plantilla. Això suposa un treball per incorporar-los a l’equip, que el seu perfil encaixi amb el que tenim, però ha estat fàcil tant a nivell de vestidor com a la pista. I tenim molt marge de millora”.D’altra banda, l’entrenador espera que l’Alpicat s’adapti ràpidament a la nova categoria: “És veritat que l’equip està acostumat a guanyar, sempre ha estat a dalt a l’OK Lliga Plata. Ara hi ha un treball d’assimilació a la nova realitat. Guanyarem partits, però també en perdrem. La temporada és un camí molt llarg. Volem ser protagonistes a l’OK Lliga i que l’equip vagi sumant punts. I per això hem d’adaptar-nos a la realitat de cada partit”.

David Ballestero23-12-1994Alpicat

En una temporada en què per primera vegada a la història dos equips lleidatans coincideixen a la màxima categoria de l’hoquei estatal, els duels més esperats per les respectives aficions seran els derbis. El primer arribarà molt aviat, la jornada 6, el 10 de novembre, amb el Pons Lleida-Alpicat a l’Onze de Setembre. A l’Antoni Roure jugaran el 22 de febrer del 2025, la jornada 19.

Xavier Bosch15-2-2004Juneda Expósito: “L’equip està preparat per competir”

Mats Zilken14-8-1992Lleida Jordi Expósito18-2-1977Capellades Miquel Serret12-12-1994Mollerussa Fran Solsona1-4-1973Bell-lloc Ricard Casals24-10-1994Mollerussa Iago Vázquez16-12-2003Bell-lloc Miquel Massana26-6-1998Bell-lloc Marc Vázquez29-3-1995Reus Pol Besolí31-8-2000La Seu d’Urgell Albert Camarasa28-1-1985Lleida Oriol Llenas4-3-2002Vilassar de Mar Jan Munné18-10-2004Masquefa

El derbi amb el Pons Lleida, la sisena jornada José Moreno12-8-1974Alpicat