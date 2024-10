Anna Torres i Roger Súria, campions de la Cursa del Torró, a Agramunt

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Anna Torres, del CA Ivars, i l’atleta independent Roger Súria, van ser els guanyadors ahir de la prova de 10 quilòmetres, en la 34 edició de la Cursa del Torró, a Agramunt, cita ja clàssica del calendari atlètic lleidatà que va reunir uns 450 atletes entre les diferents propostes de l’organització, ja que a més de la cursa de 10 quilòmetres se’n va disputar una altra de 5 i carreres infantils.

Anna Torres va ser la més ràpida a recórrer els deu quilòmetres, amb un temps de 38:10. La van acompanyar en el podi Júlia Solé (CA Igualada), segona amb 40:12, i Ariadna Llesuy, tercera amb 42:08.En la carrera masculina el guanyador, Roger Súria, va invertir un temps de 34:05. La segona posició va ser per a Abel Ortega (Ensdiverteam RC), amb 34:20, i el tercer lloc va ser per a Jesús Sánchez (Facvac), amb 35:16.Quant a la prova dels 5 quilòmetres, la guanyadora en dones va ser Nina Mansó (Biopremi), que va parar el cronòmetre en 19:45. El segon lloc va ser per a Antònia Argilés (Almiramar), amb 20:48, i tercera va ser Sió Ribalta (Escatxics), amb 21:03. El campió masculí va ser Pol Carrera (CA Igualada), amb un temps de 16:31. Segon va ser Albert Marsol (Zona Esports Agramunt), amb 17:39, i tercer Marc Toda, amb 17:42.