L'Espanyol condemna gestos feixistes dels seus aficionats davant l'Europa

L’Espanyol va mostrar ahir el seu “rebuig i condemna” a la situació “aïllada” que es va donar en el transcurs del partit de Segona RFEF entre el seu filial i l’Europa (1-1), a l’RCDE Stadium, quan alguns dels seus aficionats van fer gestos feixistes en direcció a la zona on estaven situats els fans de l’Europa perquè estaven cantant “puta Espanya”.

“L’RCD Espanyol vol expressar el seu rebuig i condemna a la situació aïllada en la qual es va poder veure una actitud feixista en el partit que enfrontava l’Espanyol B amb la CE Europa, celebrat aquest diumenge a l’RCDE Stadium”, va comunicar el club.A més, asseguren que aquest tipus de comportaments “no tenen cabuda” al seu estadi i que no representen els valors de l’Espanyol ni de la seua afició. L’entitat blanc-i-blava recorda que actua per prevenir i impedir qualsevol acte que pugui anar en contra dels valors del club i de l’esport, i que està treballant “activament per aclarir els fets”.Abans del comunicat de l’Espanyol, l’Europa va denunciar des del seu compte oficial els gestos feixistes i va expressar que “sabent que no representen l’afició de l’Espanyol, continuem dient no al feixisme, racisme i homofòbia en el futbol”.