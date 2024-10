Miquel Barceló pinta els 125 anys del Barça

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona va presentar ahir el cartell del 125è aniversari de l’entitat, creat per l’artista Miquel Barceló i inspirat en el joc col·lectiu, en un acte celebrat a l’Auditori 1899 en què també van participar el president Joan Laporta i el comissionat David Carabén.

“No sé què heu de veure, però crec que representa el joc col·lectiu. Dins del futbolista hi ha una alineació sencera, els suplents i els lesionats fins i tot. Hi ha vegetals i animals. Hi ha moviment i metamorfosi contínua”, va explicar Barceló sobre l’obra, que mostra una figura humana vestida amb l’uniforme blaugrana i botes negres sobre un fons groc.Per la seua part, Laporta va destacar que “el cartell té molta llum” i “il·lumina els 125 anys d’història del Barça”. “Em vaig emocionar al veure’l. És un pas per la vida del Barça. Té vida, és dinàmic. Em recorda a com xutava Kubala”, va afegir. L’esdeveniment va comptar amb l’assistència de l’entrenador Hansi Flick, els capitans Ronald Araujo i Frenkie de Jong, de l’entrenador de l’equip femení Pere Romeu i la jugadora Salma Paralluelo, així com d’una nombrosa representació de la junta, les seccions professionals i familiars de Johan Cruyff i Joan Gamper.La presentació del cartell es va emmarcar en el primer dels onze episodis del vídeopodcast La Llotja del 125, durant el qual es van anunciar els primers actes commemoratius d’aquesta efemèride. El 29 de novembre, data de la fundació del FC Barcelona, se celebrarà la gala d’aniversari, un esdeveniment institucional al Gran Teatre del Liceu en el qual els socis triaran l’himne de commemoració dels 125 anys del club, després de la interpretació de les tres cançons finalistes.El 30 de novembre, en col·laboració amb l’ONCE, se sortejarà un cupó commemoratiu i el 22 de març s’organitzarà una caminada popular des de la Ciutat Esportiva Joan Gamper fins a Montserrat, coincidint amb el Mil·lenari del monestir, i a finals de temporada hi haurà un sopar benèfic amb motiu del trentè aniversari de la Fundació Barça.

Font veu Laporta pitjor que Bartomeu

L’excandidat a la presidència del Barcelona i líder de Sí al Futur, Víctor Font, va assegurarahir que l’herència que pugui deixar Joan Laporta serà pitjor que la de Josep Maria Bartomeu, i insisteix en un canvi urgent en la direcció del club i assegurant que està a punt per agafar les regnes.

El Barça-Espanyol, partit d’alt risc

La Comissió Antiviolència va declarar ahir d’alt risc el derbi Barcelona-Espanyol, de la jornada 12 de LaLiga, que es disputarà diumenge 3 de novembre. D’altra banda, Dani Olmo continua sense entrenar-se amb el grup, malgrat que s’espera que pugui incorporar-s’hi durant aquesta setmana.