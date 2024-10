Bellpuig no posa data al retorn del Mundial després de renunciar-hi enguany

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, va assegurar ahir que des del consistori “continuem treballant” perquè el Mundial de motocròs torni algun dia al traçat lleidatà, una cosa que va estar molt a prop de fer-se realitat aquest mateix any. El mes de gener passat existia un compromís per escrit entre la Generalitat i el promotor del certamen perquè la segona prova del Mundial es disputés a Bellpuig al març, tot i que el Govern es va fer enrere en l’últim moment. “Hi va haver una sèrie d’inconvenients que va impossibilitar que poguéssim tenir el Mundial. Per resumir, no es van aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2024, en els quals ja estava contemplada la compra dels drets, però després hi va haver un problema d’encaix jurídic amb aquesta compra de drets del Circuit de Catalunya, que és l’empresa pública”, va explicar Estiarte, que es va mostrar optimista, però amb reserves. “No volem pecar d’un excés d’optimisme, com ens va passar l’any passat, però anem pel bon camí. No podem donar cap data perquè després venen les frustracions, com ha passat enguany, però parlar del 2025 seria atrevit”, va concloure.

D’altra banda, el Circuit de Catalunya de Bellpuig tornarà a ser aquest cap de setmana l’epicentre del millor motocròs d’Espanya amb la disputa de la penúltima cita del calendari estatal, que reunirà a un total de 99 pilots, deu de Lleida. Sergio Castro competirà en MX1, Adrià Monné (ocupa el tercer lloc de la general), Biel Piera, Roger Gallard i Alejandro Plana ho faran en MX2, Zoe Querol en dones, i Jordi Alba, Izan Querol, Marc Font i Martí Piera en MX85. La prova arrancarà dissabte amb les classificatòries i les primeres mànegues, i diumenge la resta.