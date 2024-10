El CEACA incorpora un equip de persones amb discapacitat

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El CEACA de Tàrrega ha fet un pas per ser un club més inclusiu. Després d’arribar a un acord amb el Club Alba, ha incorporat un equip de persones amb discapacitat per jugar a handbol, el CEACA Alba. Anna Balp, coordinadora del Club Alba, va afirmar que “aquest conveni suposa una obertura del nostre club a la població i el fa més inclusiu”. Balp va afegir que “si a Tàrrega ja hi ha un club que es dedica a la pràctica esportiva de l’handbol, no té sentit que nosaltres creeem un equip i no l’integrem a aquest club”.

Per la seua part, Pepe Roca, coordinador del CEACA, va destacar que “és una suma molt important i positiva per a tots dos clubs”. Segons Roca, l’acord contribuirà que els esportistes d’Alba “no se sentin sols, perquè pertanyeran a un club amb uns esportistes que seran un referent per a ells”.El CEACA Alba, que s’entrena els dimecres a la tarda, està format per vuit esportistes entre els quals figuren Marc Maudieu i Eva Maria Fernández. Maudieu va dir estar “molt content de poder integrar-nos al CEACA”, mentre que Fernández va destacar que “és una nova experiència poder compartir amb el club de la ciutat la pràctica de l’handbol, les samarretes i coses comunitàries”.La secció d’handbol del CEACA està formada per unes 90 jugadores, entre l’escola, dos equips infantils, un cadet i un sènior. El club té també secció d’atletisme. Un dels problemes amb què es troba el nou equip és que no es podrà entrenar al poliesportiu municipal perquè està al límit de la capacitat i haurà de seguir a la pista exterior desafiant al mal temps a l’hivern. En aquest sentit, des del Club Alba van reclamar que els seus esportistes es puguin entrenar en instal·lacions municipals com fan d’altres. Roca, per la seua part, va assenyalar que es preveu fer entrenaments conjunts puntuals, alhora que l’equip inclusiu participarà en activitats del club. Aquest acord pioner és el primer pas per a futurs convenis amb altres clubs. Balp va explicar que “ja hem iniciat els contactes amb el Club Natació Tàrrega per al bàsquet i amb el Club Futbol Sala Tàrrega per al futbol sala”.