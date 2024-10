La Trail Montroig Extreme s'amplia amb una carrera de 14 km

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Trail Montroig Extreme, que se celebrarà per la reserva natural de Sant Llorenç de Montgai-Camarasa el proper 16 de novembre, amplia el seu programa amb la creació d’una nova distància, l’Esprint, de 14 quilòmetres de recorregut i més de 560 metres de desnivell positiu. Segons van reconèixer ahir els seus organitzadors, Raül Butaci i Òscar Monclús, en l’acte de presentació que va tenir lloc a la Diputació, la inclusió d’aquesta nova distància ha estat “per clam popular” per tenir una distància intermèdia, “ideal per als que volen introduir-se en el món de les curses de muntanya”, va assenyalar Butaci, un experimentat corredor de muntanya de Tornabous que l’any passat va aconseguir la victòria en la prova de 160 km de la trail Val d’Aran by UTMB.

Aquesta prova Esprint complementa les tres distàncies que ja se celebraven en els últims anys, com són la Mitja Marató, de 21 km i més de 1.350 metres de desnivell que acumula ja tretze edicions; la Marató, de 41 km i més de 2.800 metres de desnivell que es disputa des de fa tres anys, i la tradicional Volta al Pantà, de 8 km i 150 metres de desnivell que enguany passarà a ser l’única no competitiva al transformar-se en caminada.L’organització ha limitat la participació en 700 corredors, els mateixos que van prendre part en la passada edició, ja que “volem més qualitat en lloc de quantitat”, va apuntar Monclús. La Trail Montroig es va iniciar el 2011 sota l’organització del Centre Excursionista de Balaguer (CEB), que el 2014 va cedir el testimoni al Club Pedala.cat de Balaguer. El 2015 la prova va entrar a formar part de l’antic circuit de curses de muntanya FEEC, amb un augment notable de participants.