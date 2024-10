Ajornat el partit de l'AEM contra el Madrid B de demà

El Jutge de Competició de l’RFEF va acceptar ahir la sol·licitud d’ajornament del Reial Madrid-AEM previst per a demà (12.00) presentat per l’equip blanc per la “falta de jugadores disponibles” a la seua plantilla. Així, el conjunt lleidatà va conèixer poques hores abans d’iniciar el seu desplaçament cap a Madrid –tenia previst fer-ho avui al matí– que finalment no disputarà aquesta jornada, la número set de competició, i té dos dies hàbils per acordar una nova data per a la disputa del duel.

El filial madridista tampoc no va poder disputar el partit del cap de setmana passat contra l’Alabès, com també li passa al Barça B, a causa que té quatre jugadores amb fitxa del filial convocades per la selecció espanyola al Mundial sub-17 que s’està disputant a la República Dominicana i, segons ha pogut saber SEGRE, al·lega a la seua sol·licitud a la Federació que té unes altres cinc jugadores de baixa. Així, el Madrid B només compta amb 10 jugadores amb fitxa de l’equip disponibles per al xoc, la qual cosa li va permetre sol·licitar ahir mateix l’ajornament, que va ser acceptat pel Jutge de Competició, després d’una última baixa per lesió en la sessió de dijous –segons la seua sol·licitud a l’RFEF– que els va fer baixar del límit d’onze jugadores necessàries per disputar el matx, segons el reglament federatiu.Com ja va avançar ahir SEGRE, l’AEM ja estava alertat de la situació dijous, però no va conèixer l’ajornament fins ahir a la tarda, quan ja havia completat l’últim entrenament de preparació del partit, i a més va haver de cancel·lar l’hotel contractat per a la nit de dissabte a diumenge. Sense competició aquest cap de setmana, el conjunt lleidatà no tornarà a jugar fins al 2 de novembre, contra l’Atlètic de Madrid B, ja que el cap de setmana que ve tampoc hi ha Lliga per l’aturada de seleccions.Ja al novembre, el conjunt lleidatà tindrà un calendari comprimit, ja que juga entre setmana amb el Vila-real (5, 6 o 7 de novembre) en Copa de la Reina, s’enfronta a l’Espanyol (13 de novembre) en Copa Catalunya i s’haurà de trobar una data per al duel contra el Madrid B, que haurà de recuperar dos partits entre setmana pròximament.