El Barça celebra avui l'assemblea amb els últims comptes en dubte

El FC Barcelona celebra avui la seua Assemblea General de Compromissaris, en format telemàtic, en la qual el principal punt de discussió serà l’aprovació dels comptes de l’exercici passat. La junta de Laporta va presentar unes pèrdues de 91 milions d’euros a l’exercici 23-24 i aquests últims dies tots els grups opositors a l’actual president han qüestionat la validesa de les esmentades xifres i han promogut el vot negatiu als comptes per part dels compromissaris. Així, l’actual junta se sotmet a una votació important per afrontar el futur pròxim de l’entitat. Més enllà de l’assemblea d’avui, l’actualitat blaugrana també té un altre nom destacat, el porter Wojciech Szczesny, que després d’arribar fa poques setmanes va declarar en una entrevista a TV3 que “estic a punt per debutar. Si ho faig o no és decisió del míster”. Precisament, l’entrenador del Barça, Hansi Flick, també va protagonitzar una curiosa trobada amb el seu predecessor en el càrrec, Xavi Hernández, que va immortalitzar la seua visita al tècnic alemany amb una fotografia al seu Instagram en el qual li desitjava sort per a la temporada.

