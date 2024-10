Marc Márquez guanya a Austràlia amb una gran remuntada

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot de Cervera Marc Márquez ha guanyat aquesta matinada el Gran Premi d’Austràlia de MotoGP en el circuit australià de Phillip Island, sumant així la tercera victòria de l’any per davant dels líders de la categoria, l’espanyol Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) i l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), que han estat segon i tercer. I ho jha fet després d’una gran remuntada, ja que ha protagonitzat una mala sortida, en la qual li ha derrapat moltíssim la roda posterior de la seua moto en quedar-se el plàstic de protecció de la visera del seu casc per davant de la mateixa i fer-lo perdre fins deu posicions, encara que el vuit vegades campió del món ha buscat tots els buits possibles per assolir la sisena posició en el primer parcial del circuit australià.

Martín va tirar com una exhalació i ja en la primera volta va aconseguir quatre dècimes de segon d’avantatge sobre els italians Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23) i Francesco 'Pecco' Bagnaia, amb el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16) i l’italià Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) després d’ells, amb Marc Márquez arribant fins cua d’aquest grup.

En la frenada de final de recta, al començament de la sisena volta, Márquez ha donat compte de Morbidelli per situar-se en posició de podi i amb pocs metres de distància respecte a Bagnaia, a més de protagonitzar la volta ràpida de carrera i nou rècord, que no ha estat l’última ocasió, doncs dos voltes més tard ho tornava a fer i s’enganxava a ell.

En el dotzè gir de carrera, un error de Jorge Martín va ser aprofitat per Bagnaia i Márquez per superar-lo, però el líder del mundial ha recuperat la primera posició instants després, amb un Marc Márquez que ha aprofitat aquells instants per superar a Bagnaia i posar-se rere la lempremta de Martín.

Després de l’'avís’ rebut, Jorge Martín s'ha mantingut ferm a la primera plaça, sabedor de que Marc Márquez anava enganxat a la seua moto i 'Pecco' Bagnaia intentava aguantar el ritme del cap de carrera, però ja rodava quatre dècimes de segon més lent que ells.

I així ha estat com a quatre voltes del final Marc Márquez ha vist l’oportunitat i ha superat Jorge Martín per liderar per primera vegada la carrera, però en la recta australiana el líder del mundial ha recuperat la posició, però novament en la corba quatre de la següent volta, Márquez ha tornat a l’atac i ha recuperat el primer lloc. Les dos voltes finals han estat d’autèntic infart, doncs malgrat arriscar-se a una caiguda que li restés tot l’avantatge aconseguit sobre 'Pecco' Bagnaia en el mundial, Jorge Martín no ha llançat la tovallola i ha intentat recuperar, sense èxit, la primera posició, ja que Márquez ha acabat imposant la seua llei de gran campió. En canvi, el seu germà Àlex només ha pogut ser quinzè.