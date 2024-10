A la recerca del primer triomf

L’Hiopos Lleida disputa avui (12.30/Lleida En Joc) el seu segon partit a casa en la seua etapa a l’ACB i ho fa amb el clar objectiu d’aconseguir una primera victòria de lliga que comença a anhelar-se al Barris Nord. Després d’estrenar-se com a locals davant del Barça amb una ajustada derrota (74-78), els lleidatans afronten avui un repte de menor calibre contra el Baxi Manresa, malgrat que el conjunt del Bages ha arrancat bé el nou projecte amb Diego Ocampo al capdavant. Així, el rival arriba al feu lleidatà amb un balanç de 2-1, després de guanyar al Nou Congost dos equips cridats a ocupar la zona alta com Gran Canària i València.

Tanmateix, el Manresa compta per derrotes els seus partits com a visitant, tant en Lliga, contra el Girona (84-80), com en Champions, ja que va caure aquest dimarts amb contundència a la pista del Derthona italià (102-85). Així, l’equip visitant arribarà a Lleida amb la mateixa intenció que el conjunt de Gerard Encuentra, deixar enrere una última derrota contundent. Els lleidatans van ser clarament superats per l’Unicaja en l’última jornada (101-63), en una derrota que va posar el 0-3 al caseller dels bordeus, tot i que amb una imatge molt diferent de les dos primeres jornades, en què van tenir serioses opcions d’emportar-se el triomf en els últims instants.Per aquesta raó, el tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va reconèixer en roda de premsa que “el principal objectiu és deixar enrere la imatge que vam donar a Màlaga, que va ser molt dolenta”. A més, va deixar clar que “si pensem que el Manresa és un rival de la nostra Lliga i l’hem de guanyar tant sí com no, ens estem disparant un tret al peu. Tant Saragossa, com Barça i Unicaja juguen a la nostra Lliga i l’únic que importa són les victòries, que és el que intentarem aconseguir diumenge”.L’Hiopos Lleida ja figura com l’únic equip que no coneix encara la victòria, després que el Breogán vencés ahir el Joventut de Badalona (70-76) a domicili. Malgrat això, Encuentra va deixar clar que “s’ha generat un ambient de final i encara queden 30 partits. Això fa que arribem una mica més pressionats, però a nivell intern intentem només centrar-nos en el dia a dia perquè anem creixent com a equip”.Sobre el rival, Encuentra va lloar que “juguen que fa goig”. “Tenen un ritme i una intensitat que provoca que et puguin fer dinàmiques d’anotació molt ràpides. Hem d’intentar que els nostres mals moments siguin molt curts, perquè ells ho saben aprofitar molt bé”, va afegir el tècnic sobre el conjunt dirigit per Diego Ocampo, que la passada campanya ja va guanyar al Barris Nord (66-86) quan era l’entrenador del Tizona Burgos.

Després del triomf del Breogán a Badalona, l’Hiopos Lleida és l’únic equip que no ha guanyat

L’Unicaja, líder invicte després de vèncer a la Corunya

L’Unicaja, rival de l’Hiopos Lleida en l’última jornada, va superar ahir l’altre acabat d’ascendir, el Corunya, encara que ho va fer per una renda de només set punts, després d’un gran últim quart dels gallecs (83-90). Així, l’equip de Màlaga es manté com a líder invicte i només el pot igualar avui el Barça. Més enllà del triomf del Breogán a Badalona (70-76), els dos altres partits d’ahir van acabar amb triomf local: l’UCAM Múrcia va superar el Saragossa (88-74) i el Gran Canària, el Bilbao (80-67).

El Robles Lleida afronta una visita difícil a Sevilla

El Robles Lleida visita avui (12.00/Lleida En Joc) al Gardenstore Baloncesto Sevilla, “un dels dos equips més forts del nostre grup”, en paraules de l’entrenador del conjunt lleidatà, Rubén Petrus. El tècnic va reconèixer que després de la victòria contra el Granada (55-47) “tota la setmana ve més de cara” i va destacar que en el partit “vam ser l’equip que volem ser en defensa durant molts minuts”. Tanmateix, el tècnic va reconèixer que “hem de millorar en referència a les pèrdues”.